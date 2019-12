Dieta in bianco sgonfiarsi e regolarizzare l’intestino tra Natale e Capodanno

Dieta in bianco menu con risotto

Dieta in bianco: fa dimagrire, sgonfia la pancia e regolarizza l’intestino

Mangiare cibi leggeri e poco conditi è consigliabile in alcuni periodi. La dieta in bianco consente di depurare l’organismo, aiuta a sgonfiare la pancia e a dimagrire. In particolare è efficace contro coliti, gastriti, colon irritabile, dissenteria e altri disturbi dell’apparato digerente.

La dieta in bianco consente di mangiare senza appesantire l’intestino e nello stesso tempo di acquisire i principali nutrienti.

Dieta in bianco, cosa mangiare: quali alimenti cucinare per mangiare in bianco

La dieta in bianco si caratterizza per il consumo di pochissimi condimenti e di cibi facili da digerire. Tra gli alimenti consigliati vi sono il pesce ricco di omega 3, poca carne bianca, cereali, riso, pane, pasta, basse quantità di frutta e verdura, sia cotte sia crude.

Dieta in bianco: ideale in caso di sindrome dell’intestino irritabile e gastroenterite virale

I medici spesso consigliano la dieta in bianco soprattutto nel caso di intestino irritabile e gastroenterite virale. L’intestino irritabile causa dolore addominale, meteorismo e gonfiore, stipsi oppure diarrea. Mangiando i cibi sopraindicati è possibile attenuare i sintomi. La dieta in bianco si rivela molto efficace per sgonfiare la pancia e ripristinare il corretto funzionamento dell’intestino.

Dieta in bianco: i cibi da evitare

Se si decide di seguire la dieta in bianco è necessario eliminare dalla tavola alcuni elementi. Ecco i principali.

Frutta secca fra cui soprattutto pistacchi, anacardi, arachidi

Carne rossa

Dolci

Mango

Susine

Anguria

Aglio, cipolle e porri

Latte e derivati

Legumi

Alimenti piccanti

Spezie

Salse

Caffè

Bevande zuccherate

Dieta in bianco: menu giornaliero

Ecco due esempi di dieta in bianco giornaliera. Il menu completo dalla colazione alla cena.

Primo Menu dieta in bianco:

Colazione: tè verde, due fette biscottate con un velo di miele d’acacia

Pranzo: riso cotto al dente condito con straccetti di pollo e zucchine bollite

Cena: orata al cartoccio con erbette, accompagnato da patate arrosto

A metà mattina e a metà pomeriggio è possibile mangiare un frutto, come una mela.

Secondo menu dieta in bianco:

Colazione: tè e due fette biscotte

Spuntino a metà mattina: una mela cruda o cotta

Pranzo: pasta in bianco con un filo di olio extra vergine di oliva

Spuntino pomeridiano: una mela

Cena: una fetta di carne bianca e un uovo sodo, con un contorno di verdure cotte. È possibile mangiare una fetta di pane.

Prima di iniziare qualasiasi dieta, si raccomanda di consultare il proprio medico di fiducia o un esperto.