DIETA? La radice che fa dimagrire. Cala la fame in modo naturale

Ridurre la fame in modo naturale: una radice fornisce un prezioso aiuto

Dimagrire non è mai facile, bisogna avere molta costanza e determinazione. Dopo qualche giorno di dieta, ma a volte anche solo dopo il primo, si è assaliti dalla fame e diventa davvero difficile resistere alle tentazioni. Esistono però dei rimedi naturali che calmano il senso di fame e consentono di affrontare la dieta in modo sereno e corretto. Fra questi c’è una radice che ha un effetto notevole sulla fame.

Quando si vuole perdere peso, alcune erbe e spezie possono aiutare a contrastare il senso di fame. I loro sapori danno la sensazione di sentirsi più pieni.

Tra i rimedi naturali per togliere la fame, lo zenzero è sicuramente uno dei migliori. Questa radice toglie la fame nervosa ed è molto utile durante le diete.

Ridurre la fame in modo naturale: una bevanda calda a base di zenzero toglie la fame

Secondo uno studio pubblicato su “Metabolism”, bere una bevanda calda con zenzero dopo i pasti fa sentire sazi più a lungo. Per preparare il rimedio contro la fame è sufficiente unire polvere di zenzero con acqua calda.

“I risultati, mostrando una maggiore termogenesi e una riduzione della sensazione di fame con il consumo di zenzero, suggeriscono un potenziale ruolo dello zenzero nella gestione del peso” hanno affermato i ricercatori dello studio citato dal sito Health. Bisogna ricordare però che lo zenzero essiccato è meno efficace di quello fresco.

Lo zenzero toglie la fame, riduce il gonfiore ed è utilizzato nella lotta contro il cancro

Oltre ad offrire un valido aiuto contro la fame, lo zenzero ha molteplici proprietà benefiche. Consente infatti di ridurre il gonfiore e la stitichezza, è inoltre molto utile per attenuare il dolore, come ha confermato uno studio iraniano pubblicato nel Journal of Alternative and Complementary Medicine.

Secondo un altro studio pubblicato su Cancer Prevention Research, gli integratori di zenzero potrebbero aiutare a prevenire il tumore del colon-retto. Questo grazie ai suoi effetti antinfiammatori sull’intestino. Per avere una concreta efficacia sono però necessarie dosi da laboratorio, dunque quantità consistenti e non un pezzetto.