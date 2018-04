Dieta limone e pompelmo: perdere 3 kg in una settimana

La dieta del limone e pompelmo permette di depurare l’organismo da tossine varie e aumenta le difese immunitarie. Gli agrumi sono infatti un tipo di frutta per chi vuole dimagrire. La dieta degli agrumi, fa perdere anche 3 kg in una settimana e inietta nell'organismo tanta vitamina C.

Dieta limone e pompelmo: perdere 3 kg in una settimana - le calorie da consumare

La dieta del limone e pompelmo si basa su un consumo di agrumi, arance, limoni, mandarini, mandaranci. E' una dieta degli agrumi insomma. L’apporto calorico di questa dieta è di 1200-1300 calorie giornaliere. Tetto da non superare.

Dieta limone e pompelmo: perdere 3 kg in una settimana - i benefici

I benefici della dieta di limone e pompelmo? Perdita di peso, depurazione dell’organismo che espelle le tossine in eccesso e a combatte i radicali liberi. Il motivo? E' dieta ricca di vitamina C e di sostanze antiossidanti che contrastano l’azione di invecchiamento delle cellule.

Dieta limone e pompelmo: perdere 3 kg in una settimana - regime alimentare

La dieta degli agrumi e il regime alimentare: occorre consumare una spremuta di limone, arancia e pompelmo ogni mattina e finire il pranzo con una spremuta di solo pompelmo che favorisce la digestione, previene la stipsi ed eventuali fermentazioni nello stomaco abbassando l’indice glicemico dei cibi assunti. Meglio non consumare agrumi a cena perché la sera la digestione di questi tipi di frutta è più laboriosa.

Dieta limone e pompelmo: perdere 3 kg in una settimana - la missione delle arance

Nella dieta degli agrumi, le arance hanno la missione di appiattire la pancia e controllare il senso di sazietà. Ma hanno anche funzione drenante, antinfiammatoria e depurativa dell’organismo. La spremuta d'arancio porta un'azione depurativa su reni, fegato, intestino e pelle. Il cocktail ideale: abbinare nella dieta le arance con carciofo, finocchio e insalata per mettere ko a fame e ottenere risultati anche in tema di ritenzione idrica. Attenzione a non buttare del tutto lo strato bianco che si trova sotto la buccia essendo ricco di fibre utili a favorire il transito intestinale.

Dieta limone e pompelmo: perdere 3 kg in una settimana - cosa mangiare

Dieta degli agrumi: cosa mangiare? Colazione con yogurt magro e due fette biscottate o due biscottini integrali, una spremuta d’arancia oppure di limone, un caffè o un tè senza zucchero. A metà mattinata spuntino con un succo di pompelmo o di agrumi, o circa 100 gr di frutto a scelta tra arance, mandarini, mandaranci, pompelmo.

A pranzo 60 gr di pasta da condire in differenti modi, limone e prezzemolo, oppure con radicchio, zucchine, (condimenti semplici e leggeri, da alternare con dell’insalata di finocchio e limone o finocchio e pompelmo). A cena: petto di pollo al limone, o uovo sodo con verdure al vapore, o spada con semi di melagrana. In tutto questo occorre consumare agrumi: frutti interi o succhi per dimagrire velocemente ma senza creare danni all’organismo. Questa dieta va praticata per non oltre una settimana.