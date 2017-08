Dieta mediterranea fa bene solo ai ricchi. LO STUDIO SU DIETA MEDITERRANEA E RICCHI



Salute: la dieta mediterranea fa bene ma solo ai ricchi. Dallo studio Moli-Sani - punto di riferimento sui fattori generici e ambientali correlati alle malattie - si scopre che la dieta mediterranea fa bene al cuore, ma i benefici sono legati allo status socio-economico delle persone. Ecco lo studio italiano che spiega la relazione tra dieta mediterranea e upper class.

Dieta mediterranea fa bene solo ai ricchi. LO STUDIO SU DIETA MEDITERRANEA E RICCHI - Ecco la relazione



La dieta mediterranea fa bene al cuore. Ma se partendo dalla popolazione generale si fa uno 'zoom', emerge che il cuore 'fortunato' è quello dei ricchi e dei ben istruiti. E' l'amara scoperta che arriva dall'Italia, dalla patria del regime alimentare incoronato dall'Unesco come patrimonio immateriale dell'umanità. I vantaggi associati vengono confermati ma restano appannaggio dell'upper class, secondo gli scienziati tricolore, che lo hanno constatato analizzando oltre 18 mila persone reclutate all'interno del noto studio 'Moli-sani', un progetto partito nel marzo 2005 che ha trasformato il Molise in un grande 'laboratorio a cielo aperto' coinvolgendo circa 25 mila abitanti. Obiettivo: fotografare i fattori genetici e ambientali correlati a patologie come i tumori e le malattie cardiovascolari e degenerative.



Dieta mediterranea fa bene solo ai ricchi. LO STUDIO SU DIETA MEDITERRANEA E RICCHI - La ricerca



Il nuovo lavoro degli studiosi dell'Istituto neurologico mediterraneo Neuromed è pubblicato sulla rivista scientifica 'International Journal of Epidemiology' e da un lato conferma il potere della dieta mediterranea di ridurre il rischio di malattie del cuore, ma dall'altro rivela che tali benefici sono fortemente influenzati dalla posizione socioeconomica. Data un'adeguata aderenza al modello alimentare, la ricerca condotta dal Dipartimento di epidemiologia e prevenzione dell'Irccs di Pozzilli (Isernia) ha dimostrato che la riduzione del rischio cardiovascolare si osserva nelle persone con un livello di istruzione superiore e/o un maggiore reddito familiare. Nessun beneficio reale viene invece osservato per i gruppi meno avvantaggiati.

Dieta mediterranea fa bene solo ai ricchi. LO STUDIO SU DIETA MEDITERRANEA E RICCHI - Il monito degli scienziati

Gli scienziati sono andati oltre, tentando di identificare anche i possibili meccanismi alla base di questa disparità. E lanciano un monito: "Le disparità socioeconomiche in salute stanno crescendo anche nell'accesso a diete sane. I nostri risultati dovrebbero promuovere una seria considerazione di questo scenario - avverte Giovanni de Gaetano, direttore del Dipartimento - Negli ultimi anni abbiamo documentato sull'intera popolazione un rapido spostamento dalla dieta mediterranea , ma potrebbe anche essere che i cittadini più deboli tendono ad acquistare alimenti mediterranei con un valore nutrizionale inferiore".



Dieta mediterranea fa bene solo ai ricchi. LO STUDIO SU DIETA MEDITERRANEA E RICCHI - I benefici cardiovascolari

I benefici cardiovascolari associati alla dieta mediterranea nella popolazione generale "sono ben noti, però - spiega Marialaura Bonaccio, primo autore dello studio - per la prima volta il nostro studio ha rivelato che lo status socioeconomico è in grado di modulare questi vantaggi di salute. In altre parole, è improbabile che una persona con un basso livello socioeconomico che si sforza di seguire un modello alimentare mediterraneo abbia gli stessi benefici di una persona con reddito più elevato, nonostante entrambi aderiscano in maniera simile alla stessa dieta sana".

Dieta mediterranea fa bene solo ai ricchi. LO STUDIO SU DIETA MEDITERRANEA E RICCHI - Parlano i ricercatori



Partendo proprio da un'adeguata aderenza alla dieta tricolore per eccellenza, "i gruppi più avvantaggiati sono stati maggiormente in grado di riportare un numero più ampio di indici di dieta di alta qualità rispetto alle persone con condizioni socioeconomiche basse - spiega Licia Iacoviello, responsabile del Laboratorio di epidemiologia nutrizionale e molecolare - Ad esempio, fra coloro che segnalano un'adesione ottimale alla dieta mediterranea (misurata da un punteggio che include frutta e noci, verdure, legumi, cereali, pesce, grassi, carne, prodotti lattiero-caseari e assunzione di alcol) le persone con reddito alto o istruzione superiore hanno consumato prodotti più ricchi di antiossidanti e polifenoli e hanno mostrato una maggiore diversità di scelte di frutta e verdura".

Dieta mediterranea fa bene solo ai ricchi. LO STUDIO SU DIETA MEDITERRANEA E RICCHI - Il gradiente socioeconomico



Non solo: "Abbiamo trovato anche - aggiunge Iacoviello - un gradiente socioeconomico nel consumo di prodotti integrali e nei metodi di cottura preferiti. Queste differenze sostanziali nel consumo di prodotti appartenenti alla dieta mediterranea ci porta a pensare che la qualità degli alimenti possa essere importante per la salute come la quantità e la frequenza di assunzione". Il messaggio è chiaro: "Non possiamo continuare a dire che la dieta mediterranea fa bene - riflette de Gaetano - se non siamo in grado di garantirne un uguale accesso".

Dieta mediterranea fa bene solo ai ricchi. LO STUDIO SU DIETA MEDITERRANEA E RICCHI - Un'abitudine salutare

La dieta mediterranea si conferma un'abitudine salutare, sottolinea de Gaetano all'AdnKronos Salute. "Abbiamo visto su quasi 19 mila persone che l'adesione a questo stile alimentare riduce il rischio cardiovascolare in maniera significativa per una media del 15%. Ma andando a osservare più da vicino, abbiamo identificato una parte in cui non si osserva lo stesso beneficio che abbiamo visto sulla popolazione generale: sono le persone con reddito e istruzione più bassi". Come si spiega? "Abbiamo qualche ipotesi, cosa che fa partire studi ulteriori. Il punteggio standard che identifica in letteratura l'adesione alla dieta mediterranea può solo certificare che una persona consuma per esempio olio extravergine di oliva, ma ovviamente sulla base delle possibilità economiche si può comprare un prodotto di maggiore o minore qualità e si potrebbero riscontrare differenze nel contenuto di polifenoli che esso garantisce, tali da dare conseguenze diverse in termini di salute.



Dieta mediterranea fa bene solo ai ricchi. LO STUDIO SU DIETA MEDITERRANEA E RICCHI - Frutta, verdure e maggiore capacità d'acquisto



Ancora: un certo punteggio viene assegnato a chi consuma in generale frutta e verdura, ma chi ha maggiore capacità d'acquisto può anche variare di più e quindi ottenere più benefici". Gli studi condotti finora "hanno puntato molto se non esclusivamente sulla quantità e la frequenza di consumo, ma poco sulla qualità. Non bisogna solo rallegrarsi del fatto che la dieta mediterranea confermi il suo potere benefico in termini di prevenzione cardiovascolare, ma andare più a fondo, in modo che le differenze che possono renderla più o meno utile scompaiano - conclude l'esperto - Da medici possiamo invitare a riflettere. Per esempio, si potrebbero valutare misure come abbassare l'Iva sull'olio extravergine d'oliva certificato, su frutta e verdura per favorire l'acquisto di prodotti più freschi. O si potrebbe pensare a un sistema che permetta di scaricare dalle tasse l'acquisto di prodotti della dieta mediterranea, come succede per i farmaci che vengono messi nella dichiarazione dei redditi. In fondo, si tratta di qualcosa che fa altrettanto bene. E la salute è un problema anche della politica e della società intera".