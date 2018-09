Dieta mediterranea previene depressione. DIETA MEDITERRANEA LO STUDIO

La dieta mediterranea può aiutare a prevenire la depressione. Una nuova ricerca suggerisce l’esistenza di un forte legame tra alimentazione e salute mentale

Dieta mediterranea previene depressione. DIETA MEDITERRANEA LO STUDIO - Riduce l'infiammazione nel corpo

Seguire la dieta mediterranea diminuisce il rischio di depressione riducendo l'infiammazione nel corpo. Uno studio internazionale ha rilevato che le persone che mangiano molta frutta, verdura, noci, pesce e alimenti a base di piante hanno una probabilità minore del 33% di soffrire di depressione rispetto a chi mangia diversamente Gli scienziati dell'University College di Londra hanno affermato che la ricerca mostra che il legame tra l'intestino e la salute mentale, e in particolare il ruolo dell'infiammazione, è molto più significativo di quanto si intendesse in precedenza.

DIETA MEDITERRANEA E RISCHIO DEPRESSIONE: LO STUDIO

I ricercatori hanno analizzato i dati di dozzine di studi che esaminavano il legame tra abitudini alimentari e salute mentale, tra cui quattro osservavano una dieta mediterranea tradizionale.

Le persone che aderiscono a un piano alimentare che assomiglia da vicino a una dieta mediterranea sono risultate avere il 33% in meno di probabilità di sviluppare depressione rispetto a quelle la cui dieta era meno simile

Lo studio - pubblicato in Molecular Psychiatry - raccomanda diete ricche di frutta, verdura, pesce, olio d'oliva e frutta a guscio - tutte dotate di elevate quantità di fibre vegetali, vitamine e minerali.

DIETA MEDITERRANEA DIMINUISCE RISCHIO DEPRESSIONE: IL RAPPORTO TRA ALIMENTAZIONE E SALUTE MENTALE

La dott.ssa Camille Lassale, come riporta il The Guardian, autrice principale dello studio, ha dichiarato: "Esistono prove convincenti per dimostrare che esiste una relazione tra la qualità della dieta e la salute mentale.

"Questa relazione va oltre l'effetto della dieta sulle dimensioni del tuo corpo o su altri aspetti della salute che possono a loro volta influenzare l’ umore.”

"Abbiamo aggregato i risultati di un gran numero di studi e c'è un chiaro schema che evidenzia come seguire una dieta più sana, ricca di piante e anti-infiammatoria può aiutare nella prevenzione della depressione".

La dott.ssa Lassale ha spiegato: "Una dieta pro-infiammatoria può indurre un'infiammazione sistemica e questo può aumentare direttamente il rischio di depressione.”

"Ci sono anche prove emergenti che dimostrano che la relazione tra l'intestino e il cervello gioca un ruolo chiave nella salute mentale e che questo asse è modulato dai batteri gastrointestinali, che possono essere modificati dalla nostra dieta."

Il coautore Tasnime Akbaraly ha detto che i risultati sono significativi "ora ci sono forti argomenti" per considerare la dieta come parte del trattamento della salute mentale.

Ha aggiunto: "Questo è importante a livello di paziente, ma anche a livello di salute pubblica, specialmente in un contesto in cui la cattiva alimentazione è ora riconosciuta come la principale causa di morte precoce nei paesi a medio e alto reddito e allo stesso tempo disturbi mentali come la principale causa di disabilità. "