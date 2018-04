Dieta per non perdere seno. DIMAGRIRE E NON PERDERE SENO: ECCO QUALE DIETA

Dieta, dieta e ancora dieta: la parole d'ordine in vista della prova costume. Già, ma questa benedetta dieta non rischia di far perdere le forme del seno? Cruccio di tante donne che vogliono dimagrire.

Dieta: chili in meno e seno che se ne va. Come sistemare tutto dando un colpo al cerchio e uno alla botte? Chi si mette a dieta lo fa per snellire addome, glutei, fianchi, cosce e volto. Perede una o due taglie di reggiseno è un effetto collaterale da evitare. Il problema è che con il dimagrimento il tessuto adiposo del seno ne risente. Ma esiste una strategia per sistemare almeno in parte la questione del seno.

Sì a diete con proteine e pesce (con acidi grassi polinsaturi amici dell'elasticità della pelle). Sì a frutta e verdura. Meglio le verdure fresche a foglia verde (con bioflavonoidi) e verdure ricche di betacatotene (vitamina A). Urge dieta in cui non si saltano i pasti. Colazione con caboidrati (cereali, pane, riso, pasta integrale: fibre che assorbono i grassi. Non vanno consumati di sera). Nel corso del giorno frutta: 1 o 2 pezzi, ma non banane, fichi, cachi. No cibi con conservani, grassi saturi, insaccati, fritti, margarine. NO carne rossa.

Il tessuto adiposo che costituisce il seno tocca l’80%, dunque è fondamentale intanto che il dimagrimento nel corso della dieta sia graduale. Le diete che permettono di perdere meno seno sono quelle bilanciate, con risultati lenti e duraturi e che siano accompagnate da un adeguato esercizio fisico.

No dunque a digiuni e diete lampo. Le diete aggressive svuoterebbero il seno in modo troppo rapido con conseguenze davvero pesanti: poco seno o comunque 'afflosciato' e per giunta con smagliature.