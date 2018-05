Dieta Sirt gene magro. DIETA SIRT MENU' la segue Pippa Middleton

Dieta Sirt del gene magro. DIETA SIRT MENU' la segue Pippa Middleton

Dieta Sirt fa dimagrire tre chili in una settiman. La Dieta Sirt è seguita anche da alcuni personaggi dello spettacolo come Pippa Middleton e Adele. E' stata ideata da Aiden Goggins e Glen Matten, due nutrizionisti, ed è spiegata bene nel libro "Sirt, la dieta del gene magro" (edito da Tre60 in Italia). Questa dieta attiva i geni che stimolano il metabolismo che si chiamano in realtà sirtuine. Permette al corpo di bruciare grassi più velocemente e perdere peso rapidamente. La dieta sirt si basa sull'inclusione dei cibi e non sull'esclusione, per questo viene considerata da alcuni molto particolare.

"Sirt. Dieta del gene magro". E' questo il programma alimentare firmato dai due medici nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten e abbracciato da famosi sportivi inglesi e celebrity. L'ultima in ordine di tempo è Pippa Middleton, che alle nozze ha esibito un fisico scolpito. Prima di lei aveva fatto scalpore il super dimagrimento della cantante Adele, che in 12 mesi ha person ben 30 kg tra grano saraceno e tè verde, cavoli e cioccolato super fondente.

Ma in che cosa consiste la dieta Sirt? Questo regime alimentare, nato da studi di genetica, è basato sull’attivazione del ‘gene magro’ per perdere peso in modo sano e veloce, preservando energia, tono muscolare e buon umore? Il principio è semplice: consumare "cibi Sirt", cioè alimenti che contengono particolari nutrienti di origine vegetale che attivano le sirtuine, un gruppo di geni che stimolano il metabolismo, fanno bruciare i grassi e favoriscono la perdita rapida di peso.

Nel vasto insieme dei cibi Sirt, oltre ad alimenti come fragole, mirtilli e agrumi, noci, grano saraceno, peperoncino e tè verde, cavolo, radicchio, cipolla rossa e rucola… ci sono anche alimenti che mai si penserebbe di poter includere in una dieta, come l’olio extravergine d’oliva, il cioccolato fondente, il vino rosso e il caffè… L'eccezionale particolarità di questa dieta – che la rende pressoché unica – è infatti che si basa sull'inclusione e non sull'esclusione di cibi.

Con il programma dei due medici nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten, introducendo i cibi Sirt nella nostra alimentazione, possiamo perdere oltre 3 chili in una sola settimana, senza privazioni di alcun tipo. Oltre a ciò, la «dieta del gene magro» si rivela un ottimo strumento per recuperare il benessere e migliorare le condizioni generali della propria salute.



prezzo 14,90 euro; ebook 7,99 euro) "Sirt. La dieta del gene magro"(Casa editrice tre60; pg.272;prezzo 14,90 euro; ebook 7,99 euro)

Alimenti freschi, genuini, facilmente reperibili e adatti al nostro palato (forti sono i richiami alla dieta mediterranea) che combinati fra loro o con altri ingredienti danno origine a piatti gustosi: dai gamberoni saltati in padella alle uova piccanti strapazzate, dalla pasta al salmone affumicato ai tartufi al cioccolato. Tutto così buono e semplice che vi dimenticherete persino di essere a dieta!



Aidan Goggins e Glen Matten, entrambi medici nutrizionisti, oltre ad aver lavorato in cliniche prestigiose sia in Irlanda, sia in Gran Bretagna, recentemente hanno collaborato con il team medico di un club sportivo londinese molto quotato, il KX. Tra le loro innumerevoli attività, hanno curato e seguito il programma alimentare di noti sportivi inglesi, come il campione olimpico di vela Ben Ainslie, il pugile Anthony Ogogo, nonché di celebrity quali la modella Jodie Kidd e la chef Lorraine Pascale.



I PUNTI FORTI DELLA DIETA

-è equilibrata e sana

- include alimenti facilmente reperibili e poco costosi

- suggerisce ricette facili da seguire e ideate da Alessandro Verdanelli, chef italiano tra i più amati a Londra

- non sconvolge le abitudini perché si basa su prodotti che fanno parte della quotidianità

- è compatibile con tutti i regimi alimentari

- non costringe a rinunce proibitive

- si dimagrisce senza perdere massa muscolare

- non si riprendono i chili persi

- non si avverte il senso di fame

- non rovina la vita sociale

- aiuta a tenere sotto controllo colesterolo e glicemia

- è approvata da medici e nutrizionisti



I 18 PRINCIPALI ALIMENTI CHE ATTIVANO IL ‘GENE MAGRO’ FANNO GIÀ PARTE DELLA NOSTRA ALIMENTAZIONE



Olio extravergine di oliva

Grano saraceno

Vino rosso

Noce

Soia

Cappero

Cacao

Prezzemolo

Caffè

Sedano

Cavolo

Radicchio rosso

Tè verde

Rucola

Peperoncino

Cipolla rossa

Fragola

Datteri