Dieta universale per salvare il pianeta. DIETA UNIVERSALE, MANGIARE SANO PER SALVARE IL MONDO

Dieta universale prende spunto dalla dieta mediterranea "frugale" praticata in Grecia alla metà del secolo scorso. Una dieta con duecentotrenta grammi di cereali integrali, mezzo chilo di frutta e verdura, 250 grammi di latticini, poco più di 80 grammi tra carne, pesce e uova, 75 grammi di legumi e 50 di noci.

Dieta universale per salvare il pianeta - lo studio

La dieta universale è proposta dallo studio Commissione Eat-Lancet che si propone di cambiare le cattive abitudini a tavola, salvando vite e proteggendo il pianeta riducendo del 50% il consumo di zucchero e carni rosse entro il 2050.

Dieta universale per salvare il pianeta, la dieta della salute planetaria

Gli scienziati che hanno messo a punto la dieta universale hanno cercato di capire come nutrire miliardi di persone in più nei decenni a venire. La loro risposta - "la dieta della salute planetaria" (Planetary health diet) - non bandisce completamente carne e latticini, ma richiede un enorme cambiamento in ciò che accumuliamo nei nostri piatti.

Dieta universale per salvare il pianeta: 37 scienziati mondiali nella commissione internazionale EAT-Lancet

La dieta universale per salvare il pianeta è stata creata da un gruppo di 37 scienziati provenienti da tutto il mondo riuniti nella commissione internazionale EAT-Lancet. All’interno del gruppo un mix di esperti dall'agricoltura ai cambiamenti climatici alla nutrizione. Dopo due anni di lavoro la ricerca è stata finalmente pubblicata sul Lancet Ci sono voluti due anni per trovare le loro scoperte che sono state pubblicate su Lancet, obiettivo dello studio: cerca di elaborare linee guida che forniscano cibo nutriente alla popolazione in rapida crescita del mondo. La popolazione mondiale ha raggiunto i sette miliardi nel 2011 e ora è di circa 7,7 miliardi. Si prevede che tale cifra raggiungerà i 10 miliardi intorno al 2050 e continuerà a salire. I ricercatori dicono che la dieta impedirà a circa 11 milioni di persone di morire ogni anno.

Dieta universale scientifica - i problemi del cibo povero e le perdite causate della catastrofe ambientale globale

La dieta universale è la prima dieta basata sulla scienza che affronta sia la problematica del cibo povero consumato da miliardi di persone sia la perdite causate della catastrofe ambientale globale. La dieta per salvare il pianeta richiede enormi tagli al consumo di carne rossa nei paesi occidentali e cambiamenti radicali in tutto il mondo.

DIETA UNIVERSALE, LA DIETA PER SALVARE IL PIANETA: I CAMBIAMENTI AL REGIME ALIMETARE

Globalmente, la dieta richiede che la carne rossa e il consumo di zucchero siano dimezzati, mentre verdure, frutta, legumi e noci devono raddoppiare. Ma in luoghi specifici i cambiamenti sono netti. I nordamericani hanno bisogno di mangiare l'84% in meno di carne rossa, ma sei volte più fagioli e lenticchie. Per gli europei, mangiare il 77% di carne rossa in meno e 15 volte più noci e semi soddisfa le linee guida.

DIETA UNIVERSALE, LA DIETA PER SALVARE IL PIANETA: GLI ALIMENTI DEL PROGRAMMA ALIMENTARE

Ecco il piano alimentare della dieta per salvare il pianeta

Noccioline - 50g al giorno

Fagioli , ceci , lenticchie e altri legumi - 75 g al giorno

Pesce - 28 g al giorno

Uova - 13 g al giorno (quindi poco più di un uovo alla settimana)

Carne - 14 g al giorno di carne rossa e 29 g al giorno di pollo

Carboidrati - cereali integrali come pane e riso 232 g al giorno e 50 g al giorno di verdure amidacee

Caseificio - 250 g - l'equivalente di un bicchiere di latte

Verdure - (300 g) e frutta (200 g)

La dieta per salvare il pianeta ha spazio per 31 g di zucchero e circa 50 g di olio come l'olio d'oliva al giorno

DIETA UNIVERSALE, LA DIETA PER SALVARE IL PIANETA: MODIFICARE IL PIANO ALIMENTARE IN OGNI PARTE DEL MONDO

Questo piano alimentare richiede modifiche alle diete in quasi ogni angolo del mondo.

L'Europa e l'America del Nord devono ridurre in modo massiccio la carne rossa, l'Asia orientale ha bisogno di ridurre il pesce, l'Africa di verdure amidacee.

Le tasse sulla carne rossa sono una delle molte opzioni che i ricercatori ritengono essere necessarie per convincerci a cambiare dieta.

DIETA UNIVERSALE, LA DIETA PER SALVARE IL PIANETA: FONDAZIONE BARILLA CENTER FOR FOOD & NUTRITION (BCFN) SUPPORTA LO STUDIO DELLA EAT LANCET COMMISSION

Anna Ruggerini, Direttore Operativo della Fondazione Barilla, fondazione impegnata nel sensibilizzare le coscienze di tutti sull’impatto che le nostre scelte alimentari hanno sulla nostra salute e, allo stesso tempo, sulle risorse del Pianeta, ha dichiarato

“Il nuovo rapporto della EAT Lancet Commission, del quale condividiamo e sosteniamo le conclusioni, dimostra ancora una volta come occorra cambiare urgentemente rotta: l’equilibro tra gli esseri umani e le risorse naturali del pianeta si può ottenere solamente attraverso un’azione trasformativa degli attuali sistemi alimentari, mettendo in campo opportunità che già abbiamo a portata di mano: promuovere la conoscenza e le azioni a favore delle diete sostenibili; sviluppare modelli sostenibili sull’uso del suolo in agricoltura, nell’industria, nelle città e nelle comunità; promuovere ricerche e analisi per monitorare i progressi raggiunti da tutti i Paesi e stabilire un benchmark valido e scientifico per i decisori politici; contribuire ad un sistema educativo per promuovere la cittadinanza globale e innovazione”