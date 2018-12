Digiuno per smaltire le abbuffate natalizie? NO AL DIGIUNO, ECCO PERCHE'

Digiuno prima o dopo le abbuffate durante le feste di Natale? Non fatelo. Vietato digiunare per smaltire le abuffate natalizie perché non serve, non fa dimagrire. Di più: il digiuno è rischioso per la salute.

Digiuno per smaltire le abbuffate natalizie? I RISCHI DEL DIGIUNO POST-ABBUFFATA DI NATALE

Il monito sui rischi del digiuno dopo le abbuffate natalizie arriva da Marco Silano, direttore dell'Unità operativa Alimentazione, Nutrizione e Salute dell'Istituto superiore di sanità. L'esperto spiega quali accorgimenti prendere per non prendere qualche chilo di troppo sulla bilancia, ma anche per non incorrere in brutte sorprese, a partire da intossicazioni da cibo.

Digiuno per smaltire le abbuffate natalizie? NO AL DIGIUNO, ECCO PERCHE' - PARLA L'ESPERTO

Marco Silano spiega i rischi del digiuno dopo i pranzi di Natale: "Digiunare in previsione di un'abbuffata o dopo un'abbuffata è un comportamento che non solo non serve a nulla, ma è anche dannoso perché peggiora ulteriormente l'assetto ormonale, in particolar modo dell'insulina, e ci fa venire più fame rispetto a quella indotta nel tempo quando si fanno pasti regolari".

Digiuno per smaltire le abbuffate natalizie? NO AL DIGIUNO, ECCO PERCHE' - "NON E' UNA STRATEGIA PER PERDERE PESO"

Niente digiuno sotto le feste, ma non solo. "In generale astenersi completamente dal cibo non è una strategia per perdere peso, e anche quei digiuni per uno, 3 o più giorni, fino a 7, e in diversi cicli, pubblicizzati tanto da diventare quasi una moda, non sono una dieta dimagrante, ma servono a resettare l'assetto ormonale dell'organismo e farci ripartire".

Digiuno per smaltire le abbuffate natalizie? - I DIGIUNI PROLUNGATI E I DIGIUNI SALUTISTICI

Silano parla dei digiuni prolungati: «Le evidenze scientifiche su effetti benefici sulla salute, soprattutto a lungo termine, dei digiuni prolungati, non sono così particolarmente forti e condivise. Ma qualora si volesse comunque fare un digiuno a fini salutistici, non dimagranti, è necessario e obbligatorio rivolgersi prima al proprio medico per verificare che non ci siano condizioni di rischio per la salute».