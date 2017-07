Dimagrire con la ricca colazione. DIETA, LA COLAZIONE ABBONDANTE PER DIMAGRIRE



Colazione abbondante e pasto principale della giornata per dimagrire o non acquisire peso? Possibile? Grande verità. Medici e scienziati ne sono convinti da tempo e ora uno studio evidenzia come buona colazione può anche diminuire il rischio di malattie cardiache.



Lo studio sui pasti



Lo studio su colazione e dimagrimento è stato pubblicato sul Journal of Nutrition e ha preso in esame le abitudini di 50.660 persone dai 30 anni in su, seguite in media per 7 anni nel corso della loro vita.



I questionari ai volontari



I ricercatori della School of Public Health di Loma Linda, in California, hanno fatto compilare un questionario ai soggetti, chiedendo di raccontare la loro storia medica, abitudini alimentari e attività fisica. Questionari periodici per i volontari hanno fatto emergere che le persone che hanno mangiato con regolarità solo uno o due pasti al giorno hanno avuto una diminuzione dell’Indice di massa corporea (IMC).



E' meglio di pranzo e cena



Lo studio su colazione e peso corporeo ha messo in luce chi aveva mangiato con più di tre pasti al giorno avesse la tendenza a ingrassare. Le persone che facevano colazione regolarmente tendevano a perdere peso più di quelle che saltavano questo pasto. I volontari il ​​cui pasto più abbondante della giornata era la prima colazione registravano una forte diminuzione del IMC (indice massa corporea). Chi puntava su pranzo o cena come pasto principale invece ingrassava di più.



Niente cena e pranzo 5 o 6 ore dopo la colazione



Non solo. Colazione abbondante e cena cena portava alla perdita di peso. Far passare 5 o 6 ore tra colazione e pranzo, senza mangiare fuori pasto ugualmente portava alla perdita di peso. Tra gli over 60, fare una ricca colazione ha evitato l’incremento di peso tipico di questa fascia di età. La Conferenza Internazionale sulla Nutrizione in Medicina, in programma a Washington presneterà in modo più approfondito questa ricerca su colazione abbondante e perdita di peso.