Dolcificanti i veri effetti sulla perdita di peso DOLCIFICANTI, ECCO LO STUDIO

I benefici dell’uso dei dolcificanti rispetto allo zucchero? Dibattito aperto. Secondo i ricercatori della Cochrane Foundation, fanno sapere che non ci sono prove sui benefici. Anzi, non escludono che l’uso del dolcificanti possa danneggiare l’organismo. Lo studio sui benefici o meno dei dolcificanti è stato riportato sulla rivista BMJ. La rivista ha anche smentito alcune convinzioni sull’uso di dolcificanti e alternative allo zucchero.

Il dolcificante nel caffè o nelle bevande non fa prendere peso: lo pensano in molti che fanno dunque a meno dello zucchero in quest'ottica e pensando che l'uso del dolcificante sia un'alternativa migliore per la salute. Lo studio in questione è una somma di 56 ricerche e sottolinea alcuni effetti collaterali legati all’uso dello zucchero a confronto con quello dei dolcificanti.

Nello studio sui dolcificanti sono state prese in esame alcune variabili: glicemia, aumento di peso corporeo, malattie ai reni, salute orale e malattie cardiovascolari. Il confronto tra zucchero e dolcificanti non ha portato a differenze sostanziali. I livelli di glucosio nel sangue di chi consuma lo zucchero piuttostoché i dolcificanti sono praticamente identici. Per la precisione lievemente superiori in chi consuma lo zucchero. Il confronto zucchero-dolcificanti porta un risultato simile sul peso corporeo: -0,09 per chi consuma i dolcificanti.

I benefici nel consumo di dolcificanti rispetto allo zucchero? Secondo lo studio c'è un aumento inferiore dell’indice corporeo, ma comunque senza modificate il peso corporeo. Insomma, secondo la ricerca usare dolcificanti potrebbe avere le stesse ripercussioni di consumare dello zucchero. Ma il dibattito resta aperto