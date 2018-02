Mara Venier (Instagram)

Domenica In: Mara Venier, Antonella Clerici e Cristina Parodi... DOMENICA IN RUMORS

Domenica In ad Antonella Clerici? Pare che non prenderà la conduzione del programma attualmente in mano a Cristina Parodi e Benedetta Parodi. Lo riporta Fanpage. «Fantatelevisione», le parole della conduttrice de “La Prova del Cuoco”. Una Clerici più interessata a una trasmissione in seconda serata più che Domenica In. E Cristina Parodi? Comunque avrebbe un programma per riscattarsi dopo Domenica In: sembrerebba che lo preveda il contratto che la lega alla Rai.

Domenica In, Mara Venier conduttrice? DOMENICA IN RUMORS

Domenica In, dopo il flop delle sorelle Parodi (Cristina e Benedetta Parodi) la Rai corre ai ripari. Chi per condurre la trasmissione quest'anno battuta duramente da Domenica 5 di Barbara D'Urso? Spunta Mara Venier. Il calo degli ascolti porta un cambio di conduttrice.

Domenica In, Mara Venier conduttrice? DOMENICA IN RUMORS - Venier da l'Isola dei Famosi 2018 a Domenica In?

Secondo Libero Quotidiano però sarà Mara Venier a prendrre in mano Domenica In. Una bomba di telemercato, visto che la Venier è volto Mediaset e opinionista a l'Isola dei Famosi 2018 su Canale 5. Si vedrà, di certo per Cristina e Benedetta Parodi par esserci l'addio imminente a Domenica In.

MARA VENIER A DOMENICA IN? Le voci su Venier-Domenica In a dicembre

Mara Venier a Domenica In sarebbe un piccolo successo della Rai, che dopo essere stata battuta duramente da Mediaset (Barbara D'Urso-Canale 5) nella guerra degli ascolti tv, toglierebbe ai rivali una delle protagonista di questa Isola dei Famosi 2018. Tra l'altro a dicembre il nome della Venier era già stato accostato a Domenica In, ma in quel caso si ipotizzò un affiancamento di Mara alle sorelle Parodi.