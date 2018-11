Donna con dolori allo stomaco: le trovano spille, chiodi e braccialetti

Una donna soffriva da tempo di dolori allo stomaco: mangiava bulloni, chiodi, braccialetti, spille. Incredibile ma è proprio così. La donna con spille, chiodi e braccialetti nello stomaco di schiama Sangita ed è di Ahmedabad, in India.

La notizia della donna con dolori lancinanti all’addome a cui in ospedale le hanno trovano chiodi e spille nello stomaco è stata riportata dal Mirror. Sangita donna vagava in strada abbandonata a se stessa. La donna portata in ospedale, ha iniziato ad accusare dei dolori molto forti allo stomaco. I medici hanno deciso di farle alcuni esami per capire di cosa soffriva.

La radiografia ha evidenziato che nello nello stomaco della donna indiana i medici hanno trovato tra i più disparati oggetti metallici: bulloni, spille chiodi e braccialetti. Sangita ha ingoiato perfino una collana tipica della zona. Nella pancia della donna è stato ritrovato un chilo e mezzo di oggetti metallici che le hanno prodotto delle lesioni ai polmoni e a parte della pancia. I medici hanno quindi operato d’urgenza Sangita.

I medici ipotizzano che la donna che ha ingurgitato questi oggetti metallici soffra di acuphagia, ossia un disturbo che raramente interessa la popolazione adulta e porta a consumare elementi non nutritivi e non alimentari come i metalli, da parte di persone che non presentano patologie mentali di base. Secondo i ricercatori, l’acuphagia - ossia per l'appunto la sindrome di cui soffrirebbe la donna indiana- potrebbe essere favorita da alcuni disordini metabolici, come la carenza di zinco, magnesio e calcio. L’abbandono, la solitudine e la povertà rientrano tra i fattori che possono favorire la manifestazione dell'acuphagia