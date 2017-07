Donnarumma-Milan è rinnovo fino al 2021. Ecco la nuova clausola

Donnarumma-Milan è rinnovo. Fumata bianca nel vertice con Raiola e la famiglia di Gigio

Donnarumma-Milan, fumata bianca per il rinnovo di contratto. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi sull'accordo e poi quelle su una nuova frenata (tra il club rossonero e Raiola, non tra società e famiglia del portiere), ecco la svolta tanto attesa da tutto che nasce dall'incontro lampo tra Mino Raiola e Milan.



DONNARUMMA-MILAN RINNOVO, LA CLAUSOLA DA 75-80 MILIONI



Intesa raggiunta e per Donnarumma il futuro si tinge di rossonero sino al 2021: quattro anni e una clausola differente da quello che si era ipotizzato sin qui. Sarà di 75-80 milioni e non di 50 senza qualificazione in Champions League del Milan o 100 con l'approdo nella massima competizione continentale dei rossoneri.



DONNARUMMA-MILAN RINNOVO - DETERMINANTE LA VOLONTA' DI GIOCATORE E FAMIGLIA



Secondo quanto riferito da Milan Tv, la proposta del Milan è stata accettata senza nessun compromesso. Nell'esito positivo della trattativa per il rinnovo del contratto di Donnarumma è stata determinante la volontà del giocatore e della famiglia di continuare a vestire la maglia rossonera.



Donnarumma-Milan, le cifre del rinnovo tra Gigio e il club rossonero



Le cifre sono riportate nei giorni scorsi: 6 milioni netti a Gigio Donnarumma, più ingaggio del fratello Antonio (come secondo-terzo portiere) a un milione di stipendio. L'incontro si è svolto alla presenza dell'avvocato Rigo, dei dirigenti del Milan Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, oltre anche al padre di Donnarumma, Alfonso. Oltre ovviamente a Mino ed Enzo Raiola.