Donnarumma, Milan vuole blindare Gigio. Ma la Juventus è pronta allo scippo

Gigio Donnarumma è uno dei punti fermi del Milan che verrà: lui, Romagnoli, Theo Hernandez, Ibrahimovic, Rafael Leao e Bennacer sono i giocatori da cui il club rossonero è pronto a ripartire. Ma il rinnovo del portiere è uno dei nodi più caldi delle prossime settimane visto che il numero uno del Diavolo è valido sino al giugno 2021. Urge trovare un intesa con Mino Raiola (senza dimenticare Bonaventura, altro suo assistito, che a giugno sarebbe libero a parametro zero se non si troverà un accordo) per non rischiare di trovarsi la prossima estate con il giocatore a un anno dalla scadenza.

DONNARUMMA-MILAN, L'OFFERTA DELLA JUVENTUS

E la Juventus sembra pronta a tornare all'assalto di Donnarumma nella prossima sessione di calciomercato. Da parte del club bianconero si parla di una proposta con un contratto quinquennale da 9 milioni a stagione, destinati a salire nel tempo. La Juve infatti ha anch'essa un nodo aperto sul portiere: Szczesny, come Donnarumma è in scadenza fra 18 mesi. Le parti stanno lavorando a un rinnovo, ma sino ad ora non si è arrivati alla fumata bianca.

DONNARUMMA, REAL MADRID E PSG ALLA FINESTRA

Non solo. Dalla Spagna si segnala un Real Madrid alla finestra per il portiere del Milan. E in Francia anche il Pag di Leonardo osserva la situazione. La scorsa estate l'ex dirigente rossonero provò a offire 20 milioni più il cartellino di Areolà al club di via Aldo Rossi. Proposta che venne rispedita al mittente. La prossima estate il Paris Saint Germain potrebbe tornare all'offensiva...