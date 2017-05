Donnarumma? No, Ederson a 50 milioni: mossa del Manchester City. E il Milan...

Il Manchester City molla la pista Donnarumma e mette tutte le fiches su Ederson. Il numero 1 del Benfica diventerà il portiere più pagato nella storia del calcio: 50 milioni di euro. Una cifra record che i Citizen hanno deciso di mettere sul 23enne brasiliano dopo che nelle scorse settimana Guardiola aveva dato la sensazione di voler strappare Gigio al Milan ("E’ un giocatore top, assolutamente un grande portiere che ha qualità enormi per avere soltanto 18 anni", aveva detto l'allenatore spagnolo).



DONNARUMMA, OFFERTA DEL MILAN NON RITENUTA SODDISFACENTE DA RAIOLA



L’agente di Donnarumma, Mino Raiola, ha un’idea di quella che sarà l’offerta del Milan per il rinnovo del portiere milanista: contratto di 5 anni a 3,2 milioni. E, secondo quanto riporta la Stampa, non sarebbe ritenuta soddisfacente.



MILAN, PATTO CON DONNARUMMA



Se i 3,2 milioni a stagione vengono ritenuti non sufficienti per rinnovare il contratto di Gigio Donnarumma, al momento la sensazione generale è che la fumata bianca potrebbe essere trovata a quota 4 mln l’anno. Stando a Repubblica con clausola, legata all’ingresso in Champions nel 2018-19 che, in mancanza di qualificazione, permetterebbe al portiere di liberarsi.



DONNARUMMA, MILAN E FASSONE ASPETTANO UNA RISPOSTA A BREVE



Sul rinnovo di Donnarumma “ci aspettiamo una risposta a breve. Non è una partita a scacchi. I nostri tempi sono più rapidi di quelli che può avere Raiola. Al momento non c'è nessun incontro in programma”, ha spiegato l'ad del Milan, Marco Fassone nelle scorse ore.