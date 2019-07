Donnarumma, parole d'amore: "Più uomo grazie al Milan e..."

Donnarumma, parole d'amore: "Più uomo grazie al Milan. Dobbiamo tornare in Europa"

"Sono venuto qua prima per essere pronto e cominciare il ritiro con il resto della squadra. Sono pronto per iniziare questa stagione: il primo giorno di raduno è sempre un'emozione fortissima, sembra sempre la prima volta. Voglio dare tutto. Lo dobbiamo fare tutti per tornare dove vogliamo arrivare: in Europa". Sono le parole d'amore per il Milan espresse da Gigio Donnarumma ai microfoni del canale tematico rossonero.

"Dispiace non farle le coppe quest'anno ma come ha detto il mister avremo più tempo per lavorare e tornare dove meritiamo -prosegue il portiere-. A 10 minuti dalla fine del campionato eravamo in Champions. C'era grande amarezza, ma questo deve essere una spinta in più in vista della prossima stagione". E sulla sua crescita conclude: "Sono molto più maturo, anche se ho solo 20 anni mi sento più uomo. Anche in campo sono migliorato tantissimo in tutto, ma posso migliorare ancora tanto. In ogni allenamento va dato tutto".