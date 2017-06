Donnarumma, Raiola conferma: "Dopo l'Europeo vedremo il Milan"

Mino Raiola, dal suo profilo Twitter, conferma quanto aveva scritto Gigio Donnarumma nel suo post su Instagram prima che chiudesse il profilo ("Hackeraggio sul mio account. Chiudo social”).

Dopo l'Europeo Under 21, incontreranno il Milan per la questione relativa al rinnovo del contratto del portiere attualmente impegnato con la nazionale (che dovrà affrontare in semifinale la Spagna).

La domenica social di Gigio Donnarumma era stata tormentaa. Nel pomeriggio il tweet a favore del suo procuratore ("Ieri, oggi e domani con Raiola"), in serata su Instagram il messaggio distensivo per la squadra rossonera: " "Oggi con un mio tweet ho scatenato un vero putiferio, che non volevo generare, e di questo mi scuso. Desidero ribadire il mio amore assoluto per il Milan e i suoi tifosi. Ora ho in mente la Nazionale, con la quale spero di fare un regalo a tutti i tifosi. La mia promessa è che, non appena sarà finito l’Europeo, incontrerò la società insieme alla mia famiglia e al mio agente per discutere il mio rinnovo”". Poco prima della mezzanotte, però, come detto, il portiere aveva chiuso il profilo per hackeraggio.