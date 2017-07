Donnarumma torna su Instagram, hacker addio. Da Ibiza al ritorno al Milan

DONNARUMMA TORNA SU INSTAGRAM. HACKER ALLE SPALLE. IL POST DI GIGIO

"Grazie al team di Facebook Italia per avermi aiutato a ripristinare il mio account Instagram. Auguro a tutti una buona giornata! Gigio". Donnarumma aveva chiuso il profilo Instagram il 25 giugno e aveva denunciato un "hackeraggio sull'account".



DONNARUMMA LA FOTO SU INSTAGRAM CON LA FIDANZATA ALESSIA



Donnarumma ha pubblicato il post su Instagram con una foto in cui sorride al fianco della fidanzata Alessia, a bordo di un aereo privato, probabilmente lo stesso con cui sono volati a Ibiza una settimana fa.



DONNARUMMA DA IBIZA AL RITORNO AL MILAN: RINNOVO FIRMATO A ORE



Gianluigi Donnarumma rientrera' nelle prossime ore in Italia ed e' attesa per mercoledi' la firma sul rinnovo del contratto con il Milan, con cui guadagnera' 6 milioni di euro per le prossime 4 stagioni.



DONNARUMMA, ANTONIO FIRMA CON IL MILAN



Intanto con Gigio Donnarumma torna in rossonero, dalla squadra greca dell'Asteras Tripolis, il fratello del portiere, Antonio, che firma il suo nuovo contratto con ingaggio da un milione. Il giocatore, classe 1990, è destinato a fare la riserva del fratello.