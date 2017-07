Dopamina e sistema immunitario: ormone della felicità fondamentale. DOPAMINA SCOPERTA

Dopamina ormone della felicità: comanda le difese immunitarie. DOPAMINA ANTI-VIRUS



Gli anticorpi delle persone felici



La dopamina, l'ormone della felicità incide positivamente sul sistema immunitario. Tante volte si è detto che le persone più felici stanno meglio. Ora però uno studio lascia capire che la formazione di anticorpi contro virus e batteri può essere influenzata dalla dopamina, un ormone collegato alla felicità.



Lo studio



Lo studio che collega ormone della felicità (dopamina) e il sistema immunitario è stato pubblicato su Nature. E spiega come questo meccanismo non esista nei topi. Quando una sostanza estranea invade il nostro corpo, gli anticorpi riconoscono e combattono l'intruso. In alcune zone dei linfonodi, i centri germinativi, vengono selezionati gli anticorpi migliori per una risposta immunitaria contro gli specifici agenti patogeni. Dentro al centro germinativo, le cellule immunitarie, ossia i linfociti B e i linfociti T, "collaborano tra loro e formano una struttura chiamata sinapsi immunologica, attraverso cui le membrane cellulari si trasmettono informazioni". Lo spiega Michael Meyer-Hermann del Braunschweig Integrated Centre of Systems Biology, in Germania.



Il ruolo della dopamina



Il ruolo nel controllo su questo meccanismo immunitario par essere proprio l'ormone della felicità di cui si diceva prima, cioè la dopamina: essa è collegata al piacere e alla ricompensa e risulta essere un neurotrasmettitore del sistema nervoso centrale.



Lo studio su dopamina e sistema iimmunutario



I ricercatori che si sono occupati di questo studio legato a sistema immunitario ed ormone della felicità hanno mostrato (con simulazioni realizzate al computer) che le cellule T nei centri germinativi liberano la dopamina, che a sua volta, porta ad una più rapida regolazione dei segnali per la selezione delle cellule B necessarie alla migliore risposta immunitaria.



Le conclusioni



"L'effetto più pronunciato del processo controllato dalla dopamina è quello di produrre una quantità chiaramente aumentata di anticorpi", dice Meyer-Hermann.



Le risposte immunitarie su popolazioni anziane e su infezioni virali



Una scoperta interessante perché questo meccanismo legato alla dopamina potrebbe essere sfruttato per far crescere le risposte immunitarie dopo la vaccinazione nella popolazione anziana e per migliorare la sopravvivenza umana durante un'infezione molto aggressiva.