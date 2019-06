Dormire con la tv accesa fa ingrassare? Fa male? La scoperta

Dormire con la tele accesa fa male, per la precisione fa ingrassare. Lo ha rilevato lo studio pubblicato su Jama Internal Medicine.

Dormire con la tv accesa fa ingrassare: con una luce artificiale accesa aumenta la possibilità per le donne di diventare obese

Un recente studio potrebbe far cambiare abitudine a milioni di persone. Secondo la ricerca pubblicata su Jama Internal Medicine, le donne che lasciano una luce artificiale accesa quando vanno a dormire hanno una maggiore possibilità di ingrassare.

Dormire con la luce accesa fa ingrassare: spegnere tutte le luci riduce le possibilità di diventare obese

“Spegnere tutte le luci al momento di coricarsi potrebbe ridurre le possibilità delle donne di diventare obese”, ha spiegato Yong-Moon Park, un ricercatore del National Institutes of Health nel North Caroline.

Lo studio che ha portato gli esperti a ritenere che dormire con la luce accesa aumenti le possibilità di ingrassare è stato condotto su 44 mila donne in buona salute, dai 35 ai 74 anni.

La maggior parte delle partecipanti aveva l’abitudine di lasciare una luce accesa di notte. Questa luce derivava dalla abat-jour, dalla sveglia con segnali luminosi o dal monitor della tv accesa.

Dormire con la luce accesa fa male: tenere la luce accesa di notte fa prendere peso

All’inizio dello studio molte partecipanti erano in sovrappeso, ma non obese. Nessuna di queste svolgeva lavori che potessero interrompere il riposo notturno.

Dopo un follow-up di sei anni, è stato rilevato che le donne che dormivano con la luce accesa nella stanza avevano il 22% di probabilità in più di essere in sovrappeso rispetto alle donne che dormivano al buio ed il 33% in più di probabilità di essere obese.