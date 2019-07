Duarte al Milan: fatta. Ecco il nuovo Marquinhos dal Flamengo. E Rafael Leao..

Duarte al Milan: è fatta. Il nuovo Marquinhos dal Flamengo per Giampaolo

Leo Duarte al Milan. Il 23enne difensore sta per cambiare maglia rossonera: da quella del Flamengo a quella del Diavolo. A confermarlo è l'allenatore del club brasiliano, Jorge Jesus: "Sono sicuro che farà bene al Milan, spero che avrà fortuna. Sta preparando il suo trasferimento in Europa e gli auguro il meglio". Duarte costerà attorno a 10-11 milioni di euro. Una scommessa interessante quella del Milan, che prende un difensore centrale considerato affidabile, veloce, roccioso e paragonato a Marquinhos, giocatore del PSG (esploso in Europa con la maglia della Roma). Altri accostano Duarte a un altro ex giallorosso: ossia il suo idolo Juan. Al Milan si giocherà il posto con Musacchio e Caldara (quando l'ex Atalanta tornerà a disposizione di Giampaolo.

MILAN, QUASI FATTA PER RAFAEL LEAO. CUTRONE-WOLVERHAMPTON: 23 MILIONI AI ROSSONERI

Il Milan nelle prossime ore definirà anche l'arrivo dell'attaccante portoghese - classe '99 - Rafael Leao dal Lille (mentre Patrick Cutrone definirà il suo passaggio al Wolverhampton: 23 milioni compresi bonus). affare da 35 milioni, con il club francese che acquisterà il 19enne difensore Tiago Djaló dai rossoneri per 5 milioni. Boban e Maldini sono vicini all'acquisto di un attaccante considerato di grande talento e forza fisica, capace di gicoare sia prima punta che seconda al fianco di Piatek e reduce da una stagione con 8 gol in 24 presenze in Ligue 1 (una rete ogni 160 minuti).

MILAN-CORREA, FRENATA CON L'ATLETICO MADRID

Il Milan continua a inseguire Angel Correa, ma c'è ancora grande distanza tra la richiesta dell'Atletico Madrid e l'offerta dei rossoneri. Il club spagnolo continua a chiedere 55 milioni di euro complessivi. Il Milan offre 38 mln più bonus (che porterebbe non oltre i 45 mln),

MILAN, CASTILLEJO "STIAMO METTENDO IN ATTO LE IDEE DEL TECNICO"

"E' il momento della preparazione: con il nuovo allenatore stiamo provando tante cose nuove e stiamo lavorando sodo. Oggi abbiamo dato tutto, su un campo difficile: abbiamo provato a vincere la gara ma siamo stati sfortunati. Abbiamo provato a mettere sul campo le idee di Giampaolo: credo che abbiamo fatto vedere cose positive. Contro il Manchester United, sabato, sara' un'altra prova importante per noi, per vedere a che punto siamo". Cosi', ai microfoni di SportItalia, al termine della gara di ICC, contro il Benfica, l'attaccante esterno del Milan Samu Castillejo.

MILAN-BENFICA 0-1, BEL GIOCO E SFORTUNA PER I ROSSONERI

Un buon Milan ha ben figurato, per circa 70 minuti, prima di capitolare e di perdere, per 1-0, contro il Benfica. Nella gara di "International Champions Cup" giocata al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts, si sono viste diverse "cose" positive per i rossoneri e per il nuovo tecnico Marco Giampaolo. Seppur indietro nella preparazione rispetto ai rivali, che gia' domenica prossima giocheranno la finale di Supercoppa di Portogallo, contro lo Sporting Lisbona, Romagnoli e compagni hanno comandato il gioco per lunghi tratti della sfida. Agli sfortunati rossoneri, che hanno colpito due legni, e' mancato soltanto il gol. Sugli scudi il portiere del Benfica, Odisseas Vlachodimos, piu' volte insuperabile oggi, e l'ex di turno, ovvero Adel Taarabt, autore del gol-partita, favorito da una deviazione beffarda e involontaria di Biglia.