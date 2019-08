Duarte: "Sogno Milan è realtà. Tremavo alla chiamata di Maldini"

DUARTE: "GUARDAVO LE PARTITE DEL MILAN IN CHAMPIONS LEAGUE CON PAPA'"

"Quando penso al Milan mi vengono in mente le serate in cui guardavo con papà le partite di Champions League tifando per i rossoneri. Ogni bambino sogna di far parte di questo grande club e oggi il mio sogno è diventato realtà". Lo dice il difensore brasiliano Leo Duarte - acquistato dal Flamengo - nella sua prima intervista da giocatore rossonero ai microfoni di Milan Tv.

DUARTE: "QUANDO MALDINI MI HA CHIAMATO HO INIZIATO A TREMARE"

"Mio padre è sempre stato un grande fan di Paolo Maldini, oggi ho avuto l'onore di vederlo da vicino: un altro sogno che si realizza - racconta Duarte - La prima persona che ho sentito del Milan è stata Paolo, ero in un centro commerciale quando ho ricevuto la chiamata. Quando ho letto il nome ho iniziato a tremare. Ho risposto ma non sapevo cosa dire, ero molto nervoso", racconta Duarte. "Sono molto felice, non vedo l'ora di unirmi alla squadra e integrarmi al più presto. Darò il mio meglio per onorare questa maglia".

MILAN, DUARTE: "PAQUETA' MI HA PARLATO BENISSIMO DI CLUB E DI MILANO"

Duarte ritrovera' un suo vecchio compagno del Flamengo, Lucas Paquetà arrivato l'anno scorso a Milano: "Mi sta mandando molti messaggi, mi ha detto che sara' a disposizione per qualsiasi cosa, lui si e' integrato qui, mi ha parlato benissimo del club e della citta'. Sono molto felice di ritrovarlo".

MILAN, DUARTE: "AMMIRO THIAGO SILVA. SONO UN GRANDE FAN DI JUAN"

Sono due ex difensori "italiani" la fonte di ispirazione per il nuovo difensore del Milan, Duarte: "Ho lavorato con Juan - ex Roma - fino a poco tempo fa, ha giocato due mondiali con la Seleçao sono un suo grande fan cosi' come ammiro molto Thiago Silva, davvero un gran giocatore. Spero di fare la meta' di quello che ha fatto lui qui. Quello che posso garantire e' impegno e voglia di vincere, prometto di non arrendermi su nemmeno un pallone".