Effe TV, 6 grande serie tv internazionali arrivano su laF: ecco quali

Effe TV, la media company di Feltrinelli con il canale laF (Sky 135), si conferma partner dei grandi broadcaster internazionali chiudendo accordi per l’Italia con BBC Studios, ITV Studios Global Entertainment, Endemol Shine ed Entertainment One (eOne) per 6 nuove attesissime serie tratte da classici e bestseller della narrativa mondiale: Cardinal, In The Dark, I misteri di Pemberley, La guerra dei mondi e le terze stagioni di Victoria e de I Durrell – La mia famiglia e altri animali.

Arriva da Entertainment One (eOne) la canadese Cardinal, tratta dai romanzi di Giles Blunt, secondo la critica una fra le serie thriller più riuscite degli ultimi anni, con Billy Campbell nei panni del tormentato detective John Cardinal, e di cui laF si è già assicurata i diritti di tre stagioni (la prima in onda dal 20 novembre, la seconda e la terza all’inizio del 2019).

Da BBC Studios arriva a dicembre In The Dark, serie crime da quasi 7 milioni in media di spettatori in patria e adattata dai romanzi di Mark Billingham, con protagonista la detective Helen Weeks interpretata dalla magnetica MyAnna Buring (in onda l’11 e il 18 dicembre). Sempre da BBC Studios è la terza attesa stagione della esilarante e sgangherata famiglia de I Durrell – La mia famiglia e altri animali, tratta dalla celebre trilogia di Corfù di Gerald Durrell (in onda ad aprile 2019).

Continua la partnership con ITV Studios Global Entertainment con due grandi nuove acquisizioni per la primavera 2019: La guerra dei mondi (The War Of The Worlds), miniserie fantascientifica ispirata al classico di Herbert George Wells e preacquistata già da 80 Paesi; l’attesissima terza stagione di Victoria, che ha svelato al mondo la storia in parte inedita e sorprendente della leggendaria sovrana britannica.

Da Endemol Shine arriva il giallo in costume I misteri di Pemberley (Death Comes To Pemberley), tratto dal romanzo di P.D. James Morte a Pemberley. Sequel ideale del capolavoro di Jane Austen Orgoglio e pregiudizio; la miniserie, che ha sfiorato gli 8 milioni di spettatori al primo appuntamento in UK, vanta nel cast Matthew Goode, Jenna Coleman e Matthew Rhys (on air il 21 e il 28 dicembre).

RICCARDO CHIATTELLI Business, Content and Communication Director EFFE TV



“Siamo soddisfatti e orgogliosi – dichiara Riccardo Chiattelli, direttore di laF – di avere arricchito il nostro palinsesto con tante nuove serie di qualità tratte dai libri e di essere i primi a portarle in Italia, come già avvenuto in passato con serie ormai cult come il Maigret di Rowan Atkinson, Guerra e pace, Poldark, Vanity Fair – La fiera delle vanità, Apple Tree Yard – In un vicolo cielo, L’ispettore Wallander, Omicidi tra i fiordi – I gialli di Camilla Läckberg, Fred Vargas: Crime Collection, Borgen e tante altre”.

Canale pay TV e brand nativo digitale con un approccio social e multipiattaforma, la tv di Feltrinelli si è distinta nel panorama televisivo italiano sin dalla sua nascita, nel 2013, per la sua identità specifica e per la sua proposta di intrattenimento culturale ispirato al mondo del libro e della cultura rivolto a un pubblico ampio e trasversale, non solo per le serie nel palinsesto ma anche con documentari esclusivi e produzioni originali e inedite.