ELETTRA LAMBORGHINI SENZA REGGISENO: LA FOTO E' UNA BOMBA. Gallery delle Vip

ELETTRA LAMBORGHINI SENZA REGGISENO: LA FOTO E' UNA BOMBA

Elettra Lamborghini è semplicemente mozzafiato. Il fisico della cantante di Pem Pem (due dischi di platino) e altri successi musicali è popolarissima anche sui social (oltre 4,7 milioni di follower su Instagram). E alcune sue foto fanno letteralmente impazzire i suoi fans. Come una Instagram stories che la vede senza reggiseno con le mani che coprono le sue forme da urlo (vedi gallery). O il post con un vestito blu (vedi qui sotto) che ha guadagnato quasi 700mila like in 24 ore. Chapeau Elettra, che quest'anno è stata anche grande protagonista in tv: su MTV Italia con ‘Elettra Lamborghini: Twerking Queen’ e con ‘The Voice of Italy’ in veste di coach.

BELEN RODRIGUEZ NUDA DIETRO IL VELO ROSSO: CHE REGALO PER DE MARTINO

Belen Rodriguez sensualissima: posta una foto (scattata dal professionista Gabriele Di Martino) in cui la si vede avvolta da un velo rosso. "Avete finito di incartare i regali di Natale??? Io mi sono portata avanti!!", scrive con ironia la showgirl argentina ai suoi follower. Belen aggiunge anche un divertente hastag #incartataperbene. Per Stefano De Martino si preannuncia un Natale molto caldo. Piovono like e commenti di approvazione. "Stellare, baci stellari", scrive ad esempio Valeria Marini alla Rodriguez.

ELENA MORALI SENZA REGGISENO: LA FOTO E' DA 10 E LODE

"Chi si fa un tuffo?", chiede Elena Morali ai suoi follower. L'ex Pupa, concorrente dell'Isola dei Famosi (nonché protagonista a Colorado) ipnotizza i suoi fans con una foto di grande sensualità: senza reggiseno si intravede il suo topless. E anche il lato B della bellissima influencer (oltre un milione di follower su Instagram) e showgirl non è da meno...

ANNA FALCHI PASSIONE LAZIO: LA SCIARPA AVVOLGE IL SENO...

Anna Falchi ha celebrato la recente vittoria della Lazio in rimonta sul campo del Cagliari (2-1 nei minuti di recupero, espugnata la Sardegna Arena e terzo posto in classifica in scia a Juventus e Inter: sognando lo scudetto?) con un selfie che vede la sciarpa della sua squadra del cuore avvolgere il suo splendido seno. "Troppo felice per la mia Laziooooooo! Ormai non esiste piu’ la zona Cesarini, c’e’ la zona della pantera nera Felipe Caicedo!!!!!", ha scritto Anna Falchi.

BELLA THORNE: "IL MIO SENO E' GRANDE, MA GUARDATE ANCHE QUEL PICCOLO FIORE SOLITARIO"

Bella Thorne posta delle foto su Instagram con un reggiseno che mostra le sue forme da infarto. La 22enne cantante, attrice (interprete di serie come Big Love e film come Il sole a mezzanotte) e fidanzata di Benjamin Mascolo (del duo Benji e Fede), è bella da applausi. Ma l'ex stellina Disney (famosissima come Cece Jones nella serie 'A tutto ritmo') ci tiene a far notare un dettaglio degli scatti ai suoi follower: "Sì, lo so che il mio seno è grande, ma guardate anche quel piccolo fiore solitario...". Lo avranno notato? Nei giorni scorsi Bella Thorne aveva invece era stata protagonista sui social con un tweet "Il mio ragazzo si lamenta perché ha troppe erezioni quando è vicino a me...". L'attrice di recente ha debuttato alla regia di un film a luci rosse, "Her & Him con cui che ha ottenuto un premio dal sito per adulti PornHub.

LUDOVICA PAGANI TOPLESS IN CALIFORNIA. E IL LATO B...

Ludovica Pagani regala una foto (da Joshua Tree dove si trova National Park situato nel sud-est della California) senza reggiseno che manda in estasi i suoi fans. L'influencer (2,2 milioni di follower), scrittrice (‘Semplicemente Ludovica’ by Mondadori Electa) e volto tv (protagonista su Mtv e in passato a Quelli che il calcio, conduttrice a Sportitalia e Telelombardia) con blue jeans che esaltano il suo splendido lato B guadagna quasi 450mila like in un paio di giorni. Per lei si chiude un 2019 molto bello, che l'ha vista diventare la star del calendario di Chi e TV Sorrisi e Canzoni ("Amo settembre dove sono rock. Aggressive", ha spiegato in una recente intervista ad Affaritaliani.it). Molti la avvicinano a Diletta Leotta. "Onorata del paragone, mi piace come conduce", aveva detto Ludovica Pagani ad Affari.

DILETTA LEOTTA SENZA SLIP? La rete si divide e si infiamma

Diletta Leotta è sempre protagonista: in tv (volto amatissimo di Dazn), radio e sui social (5,6 milioni di follower su Instagram). Una delle sue ultime foto ha infiammato il web: la showgirl, giornalista e presentatrice ha postato un'immagine estiva vestita con una giacca di jeans mentre ha in braccio il suo cagnolino. "Manca poco e si torna a casa da te 🐶🏡❤️🎄 #home #sicily", ha scritto. Ma i milioni di follower di Diletta Leotta si sono 'distratti' non vedendo i contorni degli slip. E da lì è partito il tormentone? Diletta con o senza slip nella foto? Difficile dirlo. Tra l'altro come osserva il sito di Tgcom24 che basta fare un giro sui profili social della showgirl catanese per rendersi conto che 'ama i costumi molto sgambati' dunque 'siamo di fronte a un semplice effetto ottico'.





BELEN, LA FARFALLINA TORNA PIU' BELLA CHE MAI. FOTO SUPER

Belen Rodriguez si fa fotografare con un lenzuolo bianco che le copre solo le parti intime. Lo scatto, elegantissimo in bianco e nero, è stato realizzato da un fuoriclasse del calibro Vincent Peters, uno dei fotografi più apprezzati dalle star di Hollywood e della moda (nel suo portfolio icone di bellezza del calibro di Cameron Diaz, Cindy Crowford, Irina Shayk, Charlize Theron, passando per celebrità planetarie come Cristiano Ronaldo e Mickey Rourke). Una foto di grande qualità e decisamente sensuale. E nella foto si intravede la farfallina, il celebre tatuaggio inguinale che Belen mostrò per la prima volta al Festival di Sanremo del 2012, nell'edizione presentata da Gianni Morandi che la vide in coppia con Elisabetta Canalis sul parlo dell'Ariston. I folllower della soubrette argentina hanno più che apprezzato. “Venere”, la “Dea più bella”, “la Dea della bellezza”, la “nuova Venere di Botticelli”, sono alcuni dei commenti in onore della bellissima Belen Rodriguez.

ALESSIA MARCUZZI STACCO DI COSCIA, TACCO ROSSO: E' SUPER SEXY

Alessia Marcuzzi regala un post da standing ovation ai suoi follower: la conduttrice Mediaset posta una foto con stacco di coscia esagerato e tacchi rossi da vertigini. “Strike a pose”, scrive nella didascalia. Valanga di like e commenti entusiastici. Anche da parte di tanti colleghi e colleghe. “Siglaaaa” scrive Marica Pellegrinelli che si prende un cuoricino da Alessia Marcuzzi. “Le pose di Victoria Beckham non sono niente in confronto a questa” sottolinea Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova. “Top”, da Rita Rusic (prossima concorrente del Grande Fratello Vip 4, "Sarò la bomba sexy", ha annunciato). Nicola Savino sottolinea: “Ma capperi! Domani sera alle Iene vestita così, che siamo contro Inter-Barcellona”. “Wowwwww”, by Jane Alexander.

CHIARA FERRAGNI IN REGGISENO: "DIMOSTRAZIONE CHE HO LE T..."

CHIARA FERRAGNI ironica e super star come sempre sui social. La regina delle influencer posta una foto (da Saint Moritz dove ha passato il weekend dell'Immacolata con il marito Fedez e con il figlio Leone) mentre sorride, mani sul reggiseno e commenta: "Proving I (almost) have boobs". Ossia, "Dimostrando che (quasi) ho le t...". Elisabetta Gregoraci ha commentato il post social di Chiara Ferragni: “Le tue stanno bene così come le hai”, mandando l'emoticon di un bacio alla moglie di Fedez.

Heidi Klum topless e... "finalmente l'amore definitivo"

"Buongiorno da qualche altra parte", scriveva nei giorni scorsi Heidi Klum postando una foto molto intrigante di spalle senza reggiseno. Con hastag positivo #todaywillbewhatimakeit ("Oggi è ciò che faccio"). E' un momento bellissimo per la super top model. “Non mi ricordo l’ultima volta che sono stata così felice nella mia vita”, ha detto la 47enne Heidi Klum, innamorata, nel nuovo numero del magazine Grazia. Ad agosto ha sposato il 30enne Tom Kaulitz chitarrista della band tedesca Tokio Hotel. “Finalmente l’amore definitivo”, ha spiegato a Grazia. "Da quando ho incontrato Tom, sembra che la mia età sia diventata un argomento obbligatorio di discussione. Non mi era mai successo che i miei anni mi fossero sbattuti in faccia così di frequente. Se non fosse per la curiosità altrui su questo tema, non ci penserei nemmeno. Credo che tutti dovremmo vivere una vita felice, senza preoccuparci troppo di ciò che le altre persone pensano di noi: darci troppo peso, come spesso facciamo, non fa che aumentare il nostro stress”.

Irina Shayk foto con un pitone tra le gambe

Irina Shayk ha postato una foto con un pitone che le avvolge le gambe. La top model russa, nonché ex fidanzata di Cristiano Ronaldo e di Bradley Cooper (con cui ha avuto una figlia, Lea) aveva fatto qualcosa di simile quattro anni fa nel corso di uno shooting fotografico: in quel caso lo scatto la vedeva nuda con un serpente sulla schiena.

ALESSIA MARCUZZI: BODY TATTOO E CALZE A RETE: WEB IN TILT

ALESSIA MARCUZZI scalda i social e il web in generale con un "body tattoo temporaneo" (così definito da lei stessa). La conduttrice de Le Iene su Instagram ha indossato un completo ricamato con giochi di trasparenze. E una pioggia di like a corredo.

KATY PERRY SEXY MAMMA NATALE IN ABITINO ROSSO SUCCINTO IN "COZY LITTLE CHRISTMAS”

Il Natale secondo Katy Perry è uno spettacolo. Almeno per i follower della cantante americana che si godono la nuova canzone "Cozy Little Christmas" in pieno spirito natalizio e possono ammirare la star californiana in abitino succinto rosso nei panni di una sensualissima Mamma Natale. Katy Perry è reduce da una vacanza d'amore in Egitto - in visita delle Piramidi - per festeggiare il 35esimo compleanno con il futuro marito Orlando Bloom.

KATY PERRY MAMMA NATALE NUDA IN SAUNA, "COZY LITTLE CHRISTMAS”. VIDEO

KATY PERRY nel video natalizio appare assieme a un attore che interpreta Babbo Natale: entrambi in alcune scene della clip 'Cozy Little Christmas' sono senza veli all'interno di una sauna dove si lasciano massaggiare dalle zampe di due renne.

Antonella Mosetti sensualissima con il mini accappatoio...

Antonella Mosetti alle terme coperta da un mini accappatoio bianco (e i capelli raccolti da un asciugamano): una foto che scalda i follower dell'attrice che mostra gambe perfette, fianchi super sensuali e un fisico da urlo. Uno scatto che merita davvero di essere visto: chapeau alla splendida Antonella!

PUSSYCAT DOLLS, SHOW TROPPO SEXY IN TV: PROTESTE

La reunion delle Pussycat Dolls fa scoppiare le polemiche. L'esibizione andata in onda durante l'ultima puntata di "X Factor UK" ha visto un'esbizione giudicata troppo... sexy da parte di Nicole Scherzinger , Carmit Bachar, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts e Jessica Sutta (all'appello mancava solo Melody Thornton). Oltre 400 lamentele di telespettatori inglesi che non hanno apprezzato gli abitini e lo show delle Pussycat Dolls (che hanno portato sul palco successi come “Don’t Cha”, e eseguito il brano inedito “React”) in rapporto alla fascia di pubblico che guardava la tv in quell'orario. L'Ofcom, autorità competente e regolatrice per le società di comunicazione nel Regno Unito, dovrà valutare i reclami. Intanto Nicole Scherzinger e le Dolls hanno annunciato le date del nuovo tour che debutterà il 5 aprile da Dublino.

ELODIE REGGISENO E INTIMO NERO: NATALE BOLLENTE

ELODIE regala un Natale molto caliente ai suoi fans. La cantante, fidanzata di Marracash (decisamente la coppia musicale dell'anno e la foto del loro bacio fece un book di like sui social), in questi giorni ha pubblicato su Instagram, prima la foto di una campagna per Yamamay con un completino di intimo nero che esalta la sua sensualità e poi il video. "Come faceva? Dashing through the snow.. Felice di essere parte del Natale", scrive Elodie a corredo dello spot natalizio.

ELODIE IN INTIMO: COMPLETINO DI PIZZO NERO E I FOLLOWER APPROVANO

NAIKE RIVELLI NUDA ALLO SPECCHIO, FOTOGRAFATA DA ORNELLA MUTI

Naike Rivelli senza veli davanti allo specchio. La foto - con cui dà la buonanotte ai follower - è decisamente spettacolare e la fotografa d'eccezione è la mamma di Naike, nientemenoché Ornella Muti. La Rivelli è bellissima, completamente nuda giusto coperta da un paio di farfalline nei punti strategici.

TAYLOR MEGA: DOPO IL GOL IN BIKINI, LA KICKBOXING. PRESENTERA' 'THE NIGHT OF KICK AND PUNCH 10'

Taylor Mega sta vivendo un autunno 2019 d'oro. Regina del calendario di For Men Magazine, sempre protagonista sui social dove nei giorni scorsi ha pubblicato un video in cui mostrava le sue doti da bomber su un campo da calcetto (e i follower hanno apprezzato la... divisa in bikini) e ora ecco la notizia: presenterà The Night of Kick and Punch 10, il gala della Kickboxing in programma sabato 14 dicembre, al centro sportivo Vismara, in Via dei Missaglia 117 (linea verde della metropolitana, fermata Abbiategrasso). Il galà di kickboxing è organizzato da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style, azienda torinese specializzata nella produzione di guantoni, protezioni, attrezzatura ed abbigliamento per i praticanti di sport da ring. “Quando Angelo mi ha proposto di presentare The Night of Kick and Punch 10 ho accettato subito – spiega Taylor Mega – perché la kickboxing mi piace moltissimo. Mi alleno con Angelo da circa sei mesi ed ho scoperto che tirare pugni e calci mi aiuta a sfogare lo stress. Angelo è molto bravo a spiegare le tecniche ed io le ho imparate rapidamente. Da quando pratico la kickboxing mi sento più sicura di me stessa. Saper tirare pugni e calci mi rende anche più tranquilla: se dovessi incontrare un malintenzionato saprei come difendermi.”

ELISABETTA GREGORACI FOTO SUPER: IN SOTTOVESTE SUL BALCONE. E SOTTO LA GIACCA NIENTE...

Elisabetta Gregoraci ha postato alcune foto molto sensuali in sottoveste. "Buongiorno Napoli ☀️quanto sei bella", scrive con il Castel dell'Ovo sullo sfondo. La showgirl in queste settimane è al centro dei rumors legati al Festival di Sanremo 2020, dove secondo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, potrebbe essere sul palco dell'Ariston al fianco di Amadeus (tra i nomi anche quello di Diletta Leotta e Lorella Boccia).

Nei giorni precedenti l'attrice e presentatrice tv aveva pubblicato su Instagram una foto da Montecarlo con stivali neri, shorts bianchi e una giacca dalla scollatura che esalta il suo spettacolare decoltè. “You need to be strong”, il commento di Elisabetta Gregoraci allo scatto.

JUSTINE MATTERA SENZA REGGISENO: FOTO SENSUALISSIMA! Le foto delle Vip

Giacca aperta, niente reggiseno, sotto un elegante completo argentato ricoperto di glitter e... lo scatto da 110 e lode di Justine Mattera è servito. La soubrette è come sempre una delle regine di sensualità sui social network con foto capaci di scaldare l'atmosfera su Instagram. La showgirl americana nei giorni scorsi, a Pomeriggio 5 aveva raccontato di litigato con il marito per alcuni scatti senza slip pubblicati in passato: "Gli ho dato ragione, posso capire e per rispetto non ho più fatto foto senza veli...". Le mutandine però, in uno degli scatti incriminati, c'erano. Justine Mattera aveva spiegato: "Ce le avevo le mutande, ma sono state tolte con Photoshop.Il fotografo ha detto che senza la linea dello slip la foto era più bella".

Anna Tatangelo topless per mostrare i tatuaggi

Anna Tatangelo mostra i tatuaggi ai suo fans. La cantante posta una foto senza reggiseno, di spalle, mentre è stesa sul letto, vestita solo con i jeans. "Per me i tatuaggi segnano i momenti importanti della vita: 'Lavora per una causa non per un applauso/Vivi la vita per esprimere e non per impressionare/Sforzati di far sentire la tua assenza e non la tua presenza'", scrive Anna Tatangelo nel post su Instagram riportando la traduzione della frase in inglese che ha sul costato. Mentre sull'altro lato si scorge un musetto di leopardo.

Emily Ratajkowski nuda alle Maldive: 3 foto!

Emily Ratajkowski fa un dribbling degno del miglior Leo Messi. In questo caso la 'magia' viene fatta per aggirare la censura social. La modella americana infatti ha pubblicato su Instagram tre foto completamente nuda alle Maldive. L'immagine punta sui contrasti di luce e permette di intravedere la sagoma del corpo della modella. Risultato: oltre un milione di like nel giro di un giorno.

Emily Ratajkowski: "Questo è il mio... lato B"

Può bastare? Neanche per sogno. In precedenza la bella Emily Ratajkowski aveva pubblicato un post non meno interessante: "This is my butt" aveva scritto. "Questo è il mio... lato B". Oltre due milioni di like di approvazione dei follower.

GOSSIP E LE FOTO DELLE VIP