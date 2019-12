ELEZIONI EMILIA SONDAGGIO NUOVISSIMO: BONACCINI VS BORGONZONI, TUTTI I NUMERI

Sondaggi elettorali Demopolis: regionali Emilia Romagna Bonaccini e Borgonzoni sono a un testa a testa, divisi da una manciata di punti. Gli ultimi sondaggi elettorali realizzati dall’Istituto Demopolis per CityNews tra il 18 e il 22 dicembre parlano di una partita apertissima.

Elezioni Emilia Romagna sondaggio: Bonaccini o Borgonzoni? Elezioni Emilia sondaggio: ecco chi è in testa

Secondo Sondaggi elettorali Demopolis, il governatore uscente e candidato di centrosinistra Stefano Bonaccini è poco avanti sulla candidata di centrodestra Lucia Bergonzoni. Bonaccini è in una forbice tra il 43 al 49%. Borgonzoni nei sondaggi è tra il 41 e il 47%. Simone Benini, candidato del Movimento 5 Stelle, viene dato da Demopolis dà al 7%.

Elezioni Emilia Romagna sondaggio, BONACCINI VS BORGONZONI e CENTROSINISTRA VS CENTRODESTRA. I numeri

“A circa un mese dalle elezioni la sfida per la conquista della Regione Emilia Romagna resta decisamente aperta” sottolinea il direttore di Demopolis Pietro Vento. Per quanto riguarda il voto di lista, i sondaggi elettorali Demopolis vedono il centrodestra davanti di un punto sul centrosinistra (45% contro 44%). Terzo con l’8% il Movimento 5 Stelle. Come si vede, dunque, continua la guerra di numeri nei sondaggio Emilia elezioni. La battaglia è molto aperta e tutto ancora può accadere. Grande attesa per il 26 gennaio quando si apriranno le urne sia per la maggioranza di governo sia per le opposizioni.