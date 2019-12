Elezioni Emilia sondaggio riservato: DATI CHOC. ECCO CHI E' CHE STA VOLANDO

Elezioni Emilia sondaggio riservato: DATI CHOC

Clamorosi dati sulle Regionali in Emilia Romagna del prossimo 26 gennaio - vero snodo per il governo e l'intera politica nazionale - all'indomani dell'apertura della campagna elettorale della Lega a Bologna e della contro-manifestazione anti-Salvini in...

Elezioni Emilia Romagna sondaggio: Bonaccini o Borgonzoni? Elezioni Emilia sondaggio: ecco chi è in testa

Elezioni Emilia sondaggio.

Sondaggio Emilia (riservato) dal fronte del Centrodestra (elezioni regionali in agenda il 26 gennaio) vede Lucia Borgonzoni avanti di 4 punti su Stefano Bonaccini con la Lega primo partito al 31% davanti al Pd di 2 o 3 punti.

Sondaggio Emilia (riservato) dal fronte del Centrosinistra vede il Governatore uscente Bonaccini avanti di 5 punti con il Pd primo partito oltre il 30% e la Lega sotto questo livello.

Come si vede, dunque, continua la guerra di numeri nei sondaggio Emilia elezioni. La battaglia è molto aperta e tutto ancora può accadere. Grande attesa per il 26 gennaio quando si apriranno le urne sia per la maggioranza di governo sia per le opposizioni. I 5 Stelle in entrambi i sondaggi riservati vengono dati poco sotto il 10%.