ELEZIONI SONDAGGI, LEGA-SALVINI GIU'. SARDINE SEDUCONO GLI ITALIANI. I dati

ELEZIONI SONDAGGI: LE SARDINE PIACCIONO AGLI ITALIANI

Swg per il il TgLa7 del lunedì ha chiesto agli intervistati un parere sul movimento delle sardine: il 39% degli elettori vede in qualche modo con favore al movimento nato in piazza a Bologna. L’8% degli intervistati spiega di identificarsi fortemente con le sardine, il 17% si identifica abbastanza con il movimento delle sardine. Un 14% è simpatizzante.

ELEZIONI SONDAGGI, LEGA E CENTRODESTRA SCENDONO. PD-M5S.. I DATI

Lega di Matteo Salvini e il centrodestra in calo. Scende anche Italia Viva. Salgono Pd e Azione. E' quanto racconta il sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 del lunedì.

ELEZIONI SONDAGGI, LEGA DI SALVINI AL 33%. PD SALE, M5S STABILE

Lega resta il primo partito, ma il Carroccio di Salvini perde lo 0,8% questa settimana e si attesta comunque a un ottimo 33%. Il Pd guadagna leggermente: dal 17,7% al 18%. Movimento 5 Stelle stabile (15,5%).

ELEZIONI SONDAGGI CENTRODESTRA SOTTO AL 50%

Il centrodestra fa registrare un lieve calo nel il sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 e anche Fratelli d’Italia perde qualcosina, seppur poco e ilpartito guidato da Giorgia Meloni passa dal 10% al 9,8%. Sale Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi prende uno 0,2% e arriva al 5,3%. Complessivamente il Centrodestra (con la possibile aggiunta di Cambiamo di Giovanni Toti) si attesta sotto al 50%: è al 48,1% dei voti (che diventerebbero il 49,3% aggiungendo anche Cambiamo)

ELEZIONI SONDAGGI: I NUMERI DI ITALIA VIVA E AZIONE DI CALENDA

Italia Viva (-0,3%): Matteo Renzi si attesta al 4,6%. Azione, il partito di Carlo Calenda, alla sua seconda rilevazione cresce dello 0,2% e tocca il 3,5%. Più indietro La Sinistra al 3,2%, i Verdi al 2,2%, +Europa all’1,5% e Cambiamo all’1,2%.