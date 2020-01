Elodie, album This is Elodie: tracklist. Featuring: Fabri Fibra, Gemitaz e...

Il nuovo album di Elodie sta per arrivare e l'attesa cresce. La giovane cantante romana ha rivelato, sui suoi profili social, la tracklist di “THIS IS ELODIE”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 31 gennaio e con il disco fisico dal 7 febbraio.

Il progetto discografico, composto da ben 16 brani, presenta una serie di featuring con i nomi più ricercati del panorama hip hop/urban italiano, tra cui Gemitaiz, Fabri Fibra, Lazza, Ernia, Margherita Vicario, oltre che collaborazioni con i produttori più quotati del settore, come Dardust, Takagi & Ketra, Michele Canova e Big Fish.

Nel disco sono inseriti anche hit che hanno fatto ballare tutta l’Italia negli ultimi anni, come “Nero Bali” e “Margarita”, entrambi certificati doppio disco di platino e “Pensare Male”, singolo italiano più ascoltato in radio, nel 2019.

Elodie, album This is Elodie: tracklist

ANDROMEDA (prod. Dardust)

NON E' LA FINE (feat. Gemitaiz) (prod. Jason Rooney)

VOCALE #1

MARGARITA (feat. Marracash) (prod. Takagi & Ketra)

LUPI MANNARI (prod. Zef)

MAL DI TESTA (feat. Fabri Fibra) (prod. Neffa)

SPOSA (feat. Margherita Vicario) (prod. Dade)

VOCALE #2

VADO A BALLARE DA SOLA (feat. Lazza & Low Kidd) (prod. Lazza & Low Kidd)

APPOSTA PER NOI (prod. Michele Canova Iorfida)

SUPERBOWL (prod. Francesco “Katoo” Catitti)

DIAMANTI (feat.Ernia) (prod. Big Fish)

LONTANO (prod. Big Fish)

VOCALE #3

NERO BALI (feat. Michele Bravi & Guè Pequeno) (prod. Dardust & Mace)

RAMBLA (feat. Ghemon) (prod. Davide Simonetta)

PENSARE MALE (The Kolors & Elodie) (prod. Daddy’s Groove & Stash)

NIENTE CANZONI D'AMORE (prod. Marco Zangirolami)

IN FONDO NON C’E’ (prod. Generic Animal)

Oltre 70 brani registrati, 16 selezionati, 17 produttori, 45 autori, 11 featuring: Elodie torna con un progetto ambizioso, che segue coerentemente la linea di sound tracciata dai successi degli ultimi due anni.

ELODIE, 'THIS IS ELODIE' "E' QUELLO CHE SONO IN QUESTO MOMENTO"

“Sentivo il bisogno di provare altre strade ed ho impiegato 2 anni esatti per capire la mia direzione, lavorando a 360° su tutto: la mia voce, i pezzi, i testi, il suono, la mia immagine, i video. Questo è più di un disco, è quello che sono in questo momento, è quello che mi piace cantare, ballare o condividere. Potrebbe tranquillamente essere una playlist del mio telefono, anche perché sono fan di tutti gli ospiti e i produttori con cui ho lavorato. Sono fortemente orgogliosa e felice, ora spero che possa piacere alle persone ed è per questo che ho scelto il titolo THIS IS ELODIE, perché oggi mi ripresento al pubblico così, oggi sono questa ed è come se fosse il mio primo disco”.

ELODIE, 'THIS IS ELODIE': ALBUM ANTICIPATO DAL SINGOLO 'NON E' LA FINE'

L’album 'This is Elodie' già disponibile in presave e preorder, è stato anticipato dal singolo “Non è la fine” feat. Gemitaiz.

ELODIE AL FESTIVAL DI SANREMO 2020 CON ANDROMEDA

Il 2020 si presta a essere un anno ricco di importanti appuntamenti per Elodie che parteciperà al Festival di Sanremo con il brano “Andromeda” e ha da poco annunciato due date live, prodotte da Vivo Concerti, in programma giovedì 16 aprile a Milano presso Santeria Toscana 31 e sabato 18 aprile a Roma al Teatro Centrale. Porterà sul palco tutte le canzoni contenute nel nuovo disco “THIS IS ELODIE”, tra hit e nuovi brani.