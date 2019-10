Elodie e Marracash, bacio appassionato. E il commento di Belen...

Elodie e Marracash, bacio appassionato

Elodie Di Patrizi e Marracash si baciano. Solo poche settimane fa, ospite di Mara Venier a Domenica In, a una domanda della conduttrice: “Sei innamorata?” Elodie aveva risposto con un grande sorriso: “Sì, sono innamorata di Marracash”. E ora la cantante romana, nata da “Amici” (seconda classificata nel 2015, trampolino di lancio che l'ha portata poi a numerosi successi in questi anni), ha condiviso uno scatto con i follower che la vede baciarsi con il rapper di Nicosia.

Elodie e Marracash, bacio. “Niente da aggiungere”

Elodie Di Patrizi e Marracash si scambiano dunque un bacio appassionato con lo sfondo di una spiaggia di Zanzibar: “Niente da aggiungere”, la didascalia al post su Instagram. Le cronache dei gossip raccontano che l'amore tra i due sarebbe nato in occasione di una collaborazione professionale per realizzazione del brano “Margarita”.

Elodie e Marracash, bacio appassionato. Belen: “Che belli siete mamma mia!”

Circa 250mila like nel giro di un paio di giorni per il post di Elodie che si bacia con Marracash. Tanti i commenti, anche quello dell'amica Belen Rodriguez. “Che belli siete mamma mia!”. «Una bomba», scrive Frankie hi-nrg usando l’emoticon. Tanti i cuoricini, da Justine Mattera a Max Brigante, passando per Tea Falco e Fausto Puglisi