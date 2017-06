Emma Marrone nuda. Alcuni fans la criticano. EMMA MARRONE REPLICA



Emma Marrone pubblica alcune foto realizzate per uno spot pubblicitario (del rossetto YSL Beauty). Alcuni fans non hanno gradito lo scatto che immortala la cantante salentina. Emma Marrone ha poi replicato.



Emma Marrone è protagonista di uno spot pubblicitario il cui video è stato pubblicato dalla cantante sul suo profilo Instagram. Nel filmato si vede una Emma Marrone molto sensuale, ma anche elegante e femminile. Emma è nuda in una vasca da bagno. Un'immagine molto bella, che però alcuni fans non hanno apprezzato.



"È stata una grande sfida ma anche una grande avventura.. pensavo di non essere all'altezza di questo ruolo inedito,pensavo che questo lato di me non esistesse .. ma per fortuna ci sono tanti professionisti che credono in me e alla fine mi sono pure divertita .. sono stata semplicemente me stessa .. sono stata bene .. mi sono sentita bene ! Grazie di cuore a tutti ❤", il messaggio di Eva Marrone ha corredo di una delle foto.



Qualche supporter ha accusato Emma Marrone di "essersi venduta al sistema". Insomma, non a tutti è piaciuta la foto. Una signora ha criticato la cantante scrivendo: ''Sei solo una truzza''.



Dopo alcuni commenti negativi è stata la stessa Emma Marrone ha deciso di rispondere alla signora: "Complimenti signora, vedo che ha anche dei figli… ottimo esempio. Insultare una ragazza prima che un’artista che ha semplicemente svolto il suo lavoro con orgoglio e impegno. Quindi degli altri insulti delle ragazzine non mi stupisco… io sarò anche truzza, camionista ma voi siete lo specchio di una società cattiva, maleducata e infelice!".