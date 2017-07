Escherichia coli in Alto Adige. ALLARME ESCHERICHIA COLI



Escherichia coli entero-emorragica (Ehec), cinque casi a Rodengo, in Alto Adige



Escherichia coli in Alto Adige. ALLARME ESCHERICHIA COLI - Due bambini ricoverati



Due bambini che hanno contratto l'escherichia coli sono ancora ricoverati alla clinica universitaria di Innsbruck, ma i bimbi sono in fase di miglioramento. La situazione e' sotto controllo, informa l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.



Escherichia coli in Alto Adige. ALLARME ESCHERICHIA COLI - Il batterio e le complicanze



Infezioni con il batterio dell'escherichia coli possono causare gravi complicanze soprattutto in bambini fino ai 5 anni. A Rodendo sono state avviate tutte le misure di indagine epidemiologica e prevenzione.



Escherichia coli in Alto Adige. ALLARME ESCHERICHIA COLI - La prevenzione



Per combattere e prevenire nuovi eventuali casi di escherichia coli il Servizio igiene e sanita' pubblica sta effettuando in stretta collaborazione con il Servizio veterinario ed il Comune di Rodengo tutti gli accertamenti possibili così da identificare la fonte di infezione.



Escherichia coli in Alto Adige. ALLARME ESCHERICHIA COLI - Come si contrae



La trasmissione dell'agente infettivo che porta l'escherichia coli avviene per lo piu' tramite l'ingestione di cibo contaminato o per il consumo di acqua non potabile.



Escherichia coli in Alto Adige. ALLARME ESCHERICHIA COLI - Clorata l'acqua potabile



Alla popolazione pertanto sono stati consigliati misure specifiche di prevenzione contro l'escherichia coli per quanto riguarda l'igiene e la preparazione dei cibi. E' stata clorata anche l'acqua potabile.