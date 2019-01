EX-OTAGO: DALL'11 AL 20 FEBBRAIO INSTORE & CINEMA TOUR IN TUTTA ITALIA

Non aspettatevi il classico firmacopie! Dall’11 al 20 febbraio gli Ex-Otago porteranno in giro per l’Italia una grande sorpresa che hanno voluto e pensato per riabbracciare tutti i loro fan.

INSTORE & CINEMA TOUR è una festa, un’esperienza vera e propria, completa, immersiva e d’incontro in pieno stile Otago.

Una serata intera che partirà alle 18.00 con il FIRMACOPIE del nuovo album COROCHINATO che uscirà il prossimo 8 febbraio e proseguirà intorno alle 20.30 al cinema con uno speciale LIVE ACUSTICO nell’attesa di COSA FAI QUESTA NOTTE? TOUR 2019 e la PROIEZIONE IN ANTEPRIMA di Ex-Otago – SIAMO COME GENOVA, il film documentario che verrà presentato il 2 febbraio al Seeyousound di Torino e sarà poi distribuito in sala da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection nell’ambito delle I Wonder Stories.

COROCHINATO, il nuovo album di inediti della band prodotto da Garrincha Dischi ed INRI e distribuito in licenza da Polydor/Universal Music Italia, vede la produzione artistica di Matteo Cantaluppi e arriva a distanza di due anni e mezzo dall’uscita del loro ultimo album Marassi. Oltre alla versione standard COROCHINATO sarà disponibile anche in formato LP, e i fan più affezionati della band potranno aggiudicarsi anche l’esclusiva Amazon Limited Edition con gli autografi dei ragazzi.

Ex-Otago – SIAMO COME GENOVA, il film firmato da Paolo Santamaria, prodotto da I Wonder Productions, Garrincha Dischi e INRI in collaborazione con MUSEX, racconta la band come mai prima d’ora, attraverso immagini live, retroscena e testimonianze di vita quotidiana, dal successo di Marassi alla creazione di COROCHINATO.

Gli Ex-Otago saranno in gara alla 69esima edizione del Festival di Sanremo con Solo una canzone e nella quarta serata valorizzeranno il legame per la loro Genova, duettando in una speciale versione del brano con l’amico Jack Savoretti, il cantautore anglo italiano di origini genovesi che uscirà il 15 marzo con il suo nuovo disco Singing To Strangers e sarà in tour in tutta Europa con tre tappe anche in Italia ad aprile (Padova, Milano Roma).

Per avere tutti gli aggiornamenti, le foto e i contenuti backstage in diretta dalla settimana più seguita e commentata della musica italiana dall’ironico punto di vista Otago, INRI ha ideato un canale broadcasting su WhatsApp e i