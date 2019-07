Fabio Rovazzi, esce il singolo 'Senza pensieri' feat J-Ax e Loredana Bertè

L’attesa è finita mercoledi 10 luglio, esce “Senza Pensieri” il nuovo attesissimo singolo di Fabio Rovazzi, feat Loredana Bertè e J-Ax .

Rovazzi , regista, scrittore, conduttore televisivo, testimonial d’eccezione di grandi marchi ed eclettico comunicatore ad un anno di distanza dalla sua ultima hit “Faccio Quello che Voglio” esce con “Senza Pensieri” scritto in collaborazione con Danti e prodotto da Merk & Kremont.

Un brano dalle sonorità pop-funky che si fa cantare per la sua leggerezza e la ritmicità del sound che non a caso esce nel periodo piu’ spensierato dell’anno, quando si va in vacanza, si chiudono le scuole e la gente finalmente va in ferie. Ma Senza Pensieri non e’ solo questo, ancora una volta Rovazzi si diverte a stare su piani differenti, a giocare sui contrasti e sul rovescio della medaglia.

Il testo, infatti, affronta tematiche importanti che richiedono impegno e attenzione da parte di ciascuno di noi …ma suggerisce anche che piuttosto che pensare ad una soluzione e’ spesso piu’ comodo e facile mettere da parte i problemi, scavallarli, non pensarci “Travolti dallo stress delirio universale, basta solo non pensare, il mondo finirà non ti devi preoccupare ...”

Da qui nasce il titolo del brano “Senza Pensieri” che come tutti i precedenti singoli dell’artista tra il serio e il faceto fanno riflettere su temi a lui molto cari.

L’obiettivo questa volta e’ quello di sensibilizzare su:

1) l’eccessivo consumismo . Una generazione formata da “jeunesse dorée” dove non c’è più nessuna distinzione tra il lusso e le necessità. Un mondo dove l’opulenza ha travolto il concetto di esigenza e dove il superfluo diventa indispensabile “Acquisto compulsivo - Roba che non serve la voglio per primo - Per fare il figo dovrò chiedere un fido”;

2) l’utilizzo ossessivo dei social , l’artista descrive “la società del benessere” popolata da gente per cui conta esclusivamente il successo effimero, dove i valori sono la fama e la notorietà e per ottenerli è necessario pianificare i contenuti per raccogliere più follower e più popolarità “Faccio mille foto mai vestito uguale, in 15 secondi ci si può annoiare” o “L’insalatina per restare leggeri - La posto oggi ma è una foto di ieri”;

3) l’emergenza ambientale . Problema che coinvolge l’intero mondo come il surriscaldamento terrestre “Pronti con la prova costume per il riscaldamento globale” -e i rifiuti plastici nei mari- “Nuovo show spettacolare - Su un’isola di plastica in mezzo al mare”.

Ad affiancare Rovazzi nel brano, due straordinari artisti della musica: la regina del rock Loredana Bertè e l’amico, cantautore rap e pioniere del rap’n’roll J-Ax.