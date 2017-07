Facebook penalizza chi condivide troppo. FACEBOOK, penalizzazione ai condivisori 'seriali'

Guerra a clickbait e fake news

Facebook si aggiorna contro le fake news e spam nei feed degli utenti. Il social netowrk cambierà il suo algoritmo del Feed News nel tentativo di rimuovere questi contenuti. Facebook penalizzerà gli utenti che pubblicano moltissimo.



50 volte al giorno



Cosa significa moltissimo? 50 volte e più al giorno. Stiamo parlando di link non aggiornamenti di stato. Penalizzazione di Facebook contro quegli utenti che condividono post classificati come spam o false notizie. Facebook lavora per ientificare i collegamenti che questi utenti condividono per ridurre la loro distribuzione all’interno del social network.



Cosa cambia su FB



Cosa cambia su Facebook? I link condivisi dagli utenti che condividono in modo esagerato non avranno la visibilità che hanno sempre avuto. Attenzione: questo vale anche se i link arrivano da una pagina affidabile. Questi utenti potrebbero essere dei bot anche se gli utenti li percepiscono come persone reali. Questi collegamenti condivisi spesso sono in realtà del tipo “click-bait” o comunque titoli esca per attirare click degli utenti.



Editori e pagine 'salve'



Facebook ha sottolineato che queste modifiche non penalizzeranno gli editori. Le Pagine non saranno toccate da questa novità. Il target sono i singoli utenti che condividono in maniera massiccia link all’interno della piattaforma.

La lotta alle Fake news



Facebook ha fatto alcuni aggiornamenti negli ultimi sei mesi per ridurre i contenuti falsi nel News Feed. La lotta contro le cosiddette “fake news” è una priorità per Facebook dopo le elezioni presidenziali americane del 2016, e alcuni osservatori ritengono che le false notizie su Facebook abbiano contribuito a giocare un ruolo importante nell’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca.