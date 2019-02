Farmaci contro tosse a base fenspiride stop Ue. ECCO PERCHE'

Farmaci contro la tosse (sciroppi e pasticche): stop in tutta l’Unione europea per prodotti a base di fenspiride, usati nei bambini e negli adulti. Lo raccomanda l'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema).

Questi farmaci contro la tosse possono infatti "causare alterazioni improvvise e gravi del ritmo cardiaco", secondo la nota dell'Ema e pubblicata sul portale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa).

La sospensione di questi farmaci contro la tosse a base di fenspiride è una misura precauzionale per proteggere i pazienti, mentre il Comitato per la Sicurezza dei Medicinali dell'Ema (PRAC) valuterà nuovamente il rischio, nell'uomo, di “anomalie dell'attività elettrica del cuore" dovuti all'uso del principio attivo utilizzato per alleviare la tosse dovuta a malattie polmonari.

Su questo stop di farmaci contro la tosse, l'Ema spiega: "In passato - si legge nella nota - casi di alterazioni del ritmo cardiaco erano stati riportati in pazienti che avevano assunto questi medicinali. Per esplorare il potenziale legame tra fenspiride e questi disturbi del ritmo cardiaco, sono stati condotti studi sugli animali che ora evidenziano che fenspiride ha il potenziale di disturbare l'attività elettrica del cuore anche nell'uomo". Il PRAC, fa sapere l'Ema, esaminerà tutte le prove disponibili e formulerà raccomandazioni sulle azioni da intraprendere in merito alle autorizzazioni all'immissione in commercio per i medicinali a base di fenspiride in tutta l'Ue. Una volta conclusa la revisione, comunicherà ulteriori informazioni e fornirà una guida aggiornata per i pazienti e gli operatori sanitari.