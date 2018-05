Farmaci: prezzi sotto accusa. FARMACI, I 5 PIU' CARI AL MONDO

Farmaci: prezzi alti sotto accusa, ecco i 5 più costosi al mondo

Farmaci: prezzi sotto accusa. FARMACI, I 5 PIU' CARI AL MONDO - il dibattito 'farmacologico'

Prosegue il dibattito sul costo dei farmaci, alimentato dall'arrivo di un numero sempre maggiore di nuove

terapie geniche, dalla straordinaria efficacia ma dal prezzo esorbitante, in molti casi che sfiora il milione di dollari a paziente. Il sito americano Health24 riporta alcuni dei medicinali che attualmente risultano più costosi, con una sorta di 'classifica', soggetta però a tutte le fluttuazioni del caso e spesso non applicabile a Paesi come l'Italia, dal sistema assai diverso.

Secondo la Federazione internazionale dei piani sanitari, c'è una grande variazione fra costi sanitari in tutto il mondo e i prezzi dei farmaci negli Stati Uniti rimangono considerevolmente più alti che altrove. Gli Usa restano comunque il mercato di riferimento, ed ecco i 5 farmaci più cari.

1 Farmaco più costoso al mondo: Luxturna

Il primo in classifica risulta Luxturna, terapia genica contro la cecità, che costa 850 mila dollari.

2 Farmaco più costoso al mondo: Soliris

Nella lista c'è poi Soliris costa ai pazienti americani fino a 700 mila dollari l'anno ed è usato per trattare l'emoglobinuria parossistica notturna, che colpisce solo 8 mila persone nel mondo. La malattia distrugge i globuli rossi, causando ai pazienti affetti infezioni, anemia e coaguli di sangue.

3 Farmaco più costoso al mondo: Elaprase

Ancora, Elaprase: un trattamento per la sindrome di Hunter, una condizione rara che colpisce solo 500 persone negli Stati Uniti. La malattia è anche nota come mucopolisaccaridosi di tipo II e si verifica quasi esclusivamente nei maschi. E' un disturbo progressivamente debilitante, che inibisce la funzione cerebrale e lo sviluppo fisico. Elaprase costa più di 500 mila dollari l'anno.

4 Farmaco più costoso al mondo: Naglazyme

Naglazyme costa più di 365 mila dollari ed è usato per trattare la sindrome di Maroteaux-Lamy, una rara malattia genetica che coinvolge l'accumulo di carboidrati complessi nel corpo.

5 Farmaco più costoso al mondo: Cinryze

Infine Cinryze, un trattamento per l'angioedema che colpisce solo una persona su 50 mila in America. Il costo è di circa 350 mila dollari all'anno.

Farmaco più costoso al mondo: Glybera

A questi farmaci si aggiunge Glybera: approvato per la prima volta nell'ottobre 2012 per la malattia da deficit di lipoproteina lipasi, una rara patologia genetica che sconvolge il normale metabolismo dei grassi nel corpo, non è mai stato approvato negli Stati Uniti, ma sarebbe costato più di 1,2 milioni di dollari all'anno. E' stato invece ritirato dal commercio in Europa dal produttore proprio per il costo troppo alto.