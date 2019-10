Fegato, come disintossicarlo: alimenti per depurarlo. FEGATO CONSIGLI

Il fegato svolge funzioni cruciali per l’organismo: gestione dei grassi, produzione di componenti indispensabili per il buon funzionamento del sistema immunitario e coagulazione del sangue, accumulo di riserve di grassi e zuccheri; FEGATO poi fondamentale per la depurazione del sangue e per il metabolismo. Ecco alcuni alimenti lo depurano consentendogli un corretto funzionamento. FEGATO ALIMENTAZIONE, ECCO ALCUNI CONSIGLI.

Fegato, come disintossicarlo: ecco gli alimenti che lo depurano

Il fegato è uno degli organi principali del nostro organismo. Neutralizza le tossine che vengono ingerite a causa di una cattiva alimentazione e che vengono prodotte dai batteri intestinali. Svolge inoltre la sintesi del colesterolo, della bilirubina, di alcuni ormoni e vitamine. È inoltre responsabile del consumo metabolico a riposo. Mangiare in modo sano e corretto è fondamentale per consentire al fegato di svolgere queste importanti funzioni. Prima di vedere quali sono gli alimenti consigliati per depurare il fegato, ecco cosa succede se l’organo funziona male.

Fegato, come disintossicarlo: fegato e intestino sono collegati, ecco perché seguire una corretta alimentazione

Se il fegato funziona male non riesce a svolgere in modo corretto le proprie funzioni, in particolare quella di eliminare le tossine. Una corretta alimentazione è fondamentale per depurarlo e per mantenerlo in salute, anche perché il fegato è collegato all’intestino. Mangiare in modo sano consente di preservare la flora batterica intestinale. È inoltre importante idratare il corpo bevendo molta acqua.

Fegato: se il colesterolo è troppo alto l’organo non riesce ad eliminarlo

Tra le principali funzioni del fegato vi è anche la sintesi di alcune vitamine, ormoni, della bilirubina e soprattutto del colesterolo. Se il valore di quest’ultimo è troppo alto, il fegato non riesce ad eliminarlo. Un’alimentazione ricca di grassi può causare l’aumento del colesterolo, ecco perché è fondamentale introdurre nella dieta alimenti sani.

Fegato e glicemia: un’alimentazione sana consente di distribuire lo zucchero nell’arco della giornata

Se il fegato funziona male non gestisce in modo ottimale il metabolismo dei nutrienti introdotti nel corpo con l’alimentazione e del grasso di deposito. Un’alimentazione bilanciata e corretta consente di regolare la glicemia, permettendo al fegato di gestire gli zuccheri, distribuendoli nell’arco della giornata.

Fegato: il suo corretto funzionamento garantisce le difese immunitarie

Il fegato depura l’organismo dalle tossine eliminandole. Svolge questa funzione insieme ai reni, alla pelle e ai polmoni. Una buona alimentazione garantisce il corretto funzionamento del sistema immunitario. Quando il fegato però deve lavorare troppo a causa di una cattiva alimentazione ed affaticato, possono sopraggiungere raffreddori o altre malattie virali.

Fegato, come depurarlo naturalmente: gli alimenti consigliati

Alcuni cibi aiutano il fegato a depurarsi, consentendogli così un corretto funzionamento. Ecco quali sono gli alimenti consigliati per disintossicare il fegato.

Tra le verdure vi sono: broccoli, finocchi, cavoli, carciofi, rape rosse, cardi, pomodori.

Anche la frutta aiuta a depurare il fegato: pere, mele, kiwi, limoni, avocado, frutti di bosco, melograno, mandorle, noci.

Tra le radici e le spezie: zenzero e curcuma.

È molto utile poi l’olio extra vergine di oliva.