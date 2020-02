Festival Sanremo 2020 vincitore: Elodie sempre più in quota. Diodato e Gabbani invece...

Festival Sanremo 2020 vincitore: Elodie favorita

Festival di Sanremo 2020 verso la finale e con la domanda che tutti si pongono: chi vincerà la 70° edizione della manifestazione canora? Elodie resta la principale favorita secondo Sisal Matchpoint. Con il suo pezzo “Andromeda”, Elodie si conferma al primo posto, a quota 5.00.

Festival Sanremo 2020 vincitore, Diodato e Gabbani alle spalle di Elodie

Chi può contrastare Elodie in ottica vittoria Sanremo 2020? Nelle scorse ore sembrava un testa a testa con Francesco Gabbani. Invece dopo la terza serata, il vincitore di Sanremo 2017 perde qualche colpo e scende al terzo posto assoluto nella lista dei bookmakers (a 7.50), scavalcato da Diodato (a 6 contro 1).

Festival Sanremo 2020 vincitore: Pinguini Tattici Nucleari e Le Vibrazioni outsider

Gli outsider di Sanremo 2020 restano più che mai i Pinguini Tattici Nucleari, a 9.00, insieme a Le Vibrazioni. Guadagna ancora posizioni Piero Pelù – secondo nella classifica dell’orchestra – anche lui infatti sale sul terzo gradino del podio a quota 9.00. La serata delle cover ha decretato soprattutto la forte ascesa di Tosca - prima per l’orchestra grazie alla sua interpretazione di "Piazza Grande" di Lucio Dalla, cantata con Silvia Perez Cruz - che ora si trova a un passo dal podio, a 12.00, insieme ad Anastasio. In lieve calo Achille Lauro, che passa a 16.00, scende di qualche posizione anche Alberto Urso, a 20.00, così come Giordana Angi, Irene Grandi e Levante. A 33.00 stazionano Marco Masini, Raphael Gualazzi e Michele Zarrillo, mentre il successo di Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Paolo Jannacci e Rita Pavone si gioca a 50.00, davanti a Riki, a 66.00. Chiudono la classifica Bugo e Morgan e Junior Cally, a 100.00. Il podio degli scommettitori di Sisal Matchpoint conferma Elodie prima, con il 18% delle preferenze, Diodato secondo con il 13% e Anastasio terzo, con il 10% delle giocate.

Festival Sanremo 2020 premio della critica: Diodato o Tosca?

A Sanremo 2020 conta ovviamente la vittoria, ma c’è anche un altro premio molto ambito, quello della Critica intitolato a Mia Martini. Qui comandano Diodato e Tosca, favoriti a pari merito a 3.00. Li insidia Rancore – che già l’anno scorso ha conquistato la critica in coppia con Daniele Silvestri – a quota 4.00 mentre per la vittoria di Paolo Jannacci si sale a 7.50. Possibili outsider: Levante, a 9.00, e a doppia cifra Achille Lauro, Anastasio e i Pinguini Tattici Nucleari, tutti a 12.00. L’esibizione di Tosca nella serata delle Cover ha convinto gli scommettitori, il 30% crede infatti che la sala stampa premierà lei come vincitrice del Premio della Critica.