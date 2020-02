Festival Sanremo 2020 vincitore: Elodie vola, Anastasio sul podio e...

Chi vincerà Sanremo 2020? La prima serata del Festival, con l’esibizione dei primi 12 artisti in gara, ha modificato alcuni giudizi dei bookmaker e consegnato una nuova classifica, provvisoria sì, ma con interessanti sorprese. Dopo il voto della giuria demoscopica alcuni pronostici sono stati confermati, ma altri sono stati sovvertiti. Elodie con Andromeda butta giù dal gradino più alto del podio Anastasio che scende al terzo posto in compagnia di Achille Lauro, Alberto Urso e i Pinguini Tattici Nucleari sui quali permane un positivo alone di curiosità per l’esibizione della seconda serata. Anche Diodato convince con Fai rumore: la sua esibizione perfetta lo fa volare al secondo posto sensibilmente staccato dal folto gruppetto che affolla in terzo gradino del podio.

La vera sorpresa della serata sono Le Vibrazioni che guidano la classifica provvisoria della giuria demoscopica. Se fino a ieri sera il quintetto pop-rock navigava nella parte bassa metà della classifica, a seguito del voto compie un notevole balzo in avanti passando dalla sedicesima posizione ai margini del podio insieme a Giordana Angi, Rancore, Levante e Francesco Gabbani, che esordiranno tutti stasera.

Guadagna qualche posizione anche Marco Masini, alla pari con Raphael Gualazzi.

Stabili anche Michele Zarrillo, Enrico Nigiotti, Junior Cally, Elettra Lamborghini e Tosca che con la loro esibizione di stasera daranno certamente una scossa alla classifica. Rita Pavone si conferma lontana dalla vittoria così come Riki. Hanno convinto poco anche Bugo e Morgan che guadagnano il penultimo posto in classifica insieme a Piero Pelù e Paolo Jannacci.

SANREMO 2020 VINCITORE: ELODIE, DIODATO, ACHILLE LAURO

Classifica Sisal Matchpoint

1) Elodie 4,50

2) Diodato 6

3) Achille Lauro 9

4) Anastasio 9

5) Alberto Urso 9

6) I Pinguini Tattici Nucleari 9

7) Le Vibrazioni 12

8) Giordana Angi 12

9) Francesco Gabbani 12

10) Levante 12

11) Rancore 12

12) Irene Grandi 16

13) Raphael Gualazzi 20

14) Marco Masini 20

15) Elettra Lamborghini 33

16) Enrico Nigiotti 33

17) Junior Cally 33

18) Michele Zarrillo 33

19) Tosca 33

20) Morgan e Bugo 50

21) Piero Pelù 50

22) Paolo Jannacci 50

23) Riki 66

24) Rita Pavone 66