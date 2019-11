Fondazione dell'A.S. Giana Erminio, la festa dei 110 anni: ecco tutte le foto

Lunedì 11 novembre, a Gorgonzola, presso il Cinema Teatro Argentia, si è tenuta la serata-evento per festeggiare il 110° anniversario di fondazione dell'A.S. Giana Erminio, società che milita in serie C (girone A). Ospite d'onore, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro. Al tavolo dei relatori, tra gli altri, Oreste Bamonte, presidente dell'A.S. Giana Erminio, Cesare Albè, che siede da più di 25 anni sulla panchina della squadra biancoazzurra, e Mario Macalli, ex presidente della Lega Pro.

In platea, la rosa e lo staff della prima squadra oltre a gran parte degli ex giocatori, tra cui Tommaso Augello, primo giocatore a debuttare in serie A (la scorsa settimana con la maglia della Sampdoria nella sfida contro la Spal) dopo aver militato nella Giana Erminio. Una serata emozionante, cui hanno partecipato tutti coloro che, con il proprio talento calcistico, hanno scritto le pagine più belle del libro "Giana Erminio, la favola in bianco azzurro", scritto dal giornalista Stefano Spinelli, presentato nel corso della serata.