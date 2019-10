Francesca Manzini nuda contro il body shaming. FOTO

Francesca Manzini nuda su Instagram contro il body shaming

Francesca Manzini è stata splendida protagonista ad Amici Celebrities, mostrando un talento fuori dal comune e grande versatilità (nelle prove di canto e ballo: emozionante tra le tante performance in 'Ancora ancora ancora' di Mina e nel commiato al programma con "Gli uomini non cambiano" di Mia Martini.) davvero importanti. Ora ecco invece la comica e imitatrice romana (irresistibili nei panni di Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Mara Venier e Asia Argento) nuda in riva al mare (senza photoshop e filtri) in uno scatto di Karen Di Paola.

“Il tuo nudo corpo dovrebbe appartenere solo a chi amerà la tua nuda anima” scrive Francesca Manzini (citando un estratto della lettera scritta da Charlie Chaplin alla figlia Geraldine). L'attrice, speaker radiofonica (Rds) e conduttrice è da sempre in prima linea contro il body shaming mandando messaggi positivi sull'accettazione del proprio corpo e contro la logica di inseguire falsi miti di Photoshop. Tantissimi gli apprezzamenti dei fans. Al magazine "Spy" recentemente Francesca Manzini ha raccontato la sua battaglia vinta contro i disturbi alimentari, un calvario per lei iniziò quando aveva 18 anni: "Caddi in preda dell’anoressia, pesavo 47 chili. Quando l’incubo sembrava finito precipitai nella bulimia e fu ancora più brutto. Di notte aprivo il frigo e mangiavo in maniera spropositata".