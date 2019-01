Genoa-Milan 0-2, Borini-Suso lanciano i rossoneri. Donnarumma: "Obiettivo quarto posto"

Genoa-Milan, Donnarumma: "Brucia la sconfitta di Supercoppa. Obiettivo quarto posto"

"La sconfitta di Gedda ci brucia e oggi era importante ripartire con il nostro obiettivo che rimane il quarto posto. Siamo li' e ora pensiamo alla prossima partita perche' questa e' gia' andata. E' ancora lunga ma l'importante e' essere qui e non mollare niente", dice Gianluigi Donnarumma nel post partita di Genoa-Milan. "Abbiamo fatto una grande partita. Non siamo partiti benissimo ma abbiamo saputo soffrire tutti insieme e questa e' la cosa piu' importante - ha dichiarato il portiere del Milan ai microfoni di Sky - L'addio di Higuain? Le scelte sono del giocatore e se ha fatto questa scelta ci saranno dei motivi dietro. Io gli faccio un 'in bocca al lupo' perche' e' un amico e lo stimo tanto". Infine sulle prossime due partite contro il Napoli in campionato e Coppa Italia: "Io faccio il tifo per loro perche' Napoli e' la mia citta' e sono contento per quello che stanno facendo. Pero' per le due partite speriamo di vincerle noi" ha concluso Donnarumma.

Il Milan vince al "Ferraris" nel primo dei due posticipi di oggi per la prima giornata di ritorno di serie A. I rossoneri superano il Genoa 2-0 con i gol di Borini (72') e Suso (83') e salgono al quarto posto a quota 34 punti, scavalcando Roma e Lazio. I rossoblu' restano invece fermi a 20 e sono 14esimi in classifica. Adesso il Milan si prepara al big match di sabato sera a San Siro contro il Napoli.

Il Milan supera l'ostacolo Genoa e ritrova la zona Champions. Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova i rossoneri vincono per 2-0 grazie alle reti di Borini e Suso nel secondo tempo: una vittoria che riporta il Milan al quarto posto a seguito del passo falso della Lazio. Alla prima vera partita senza Higuain e con Gattuso in tribuna - quest'ultimo sostituito dal suo secondo Riccio dopo la squalifica rimediata in Supercoppa - i rossoneri si presentano in campo con il tridente Suso-Cutrone-Borini.

L'attacco ospite viene neutralizzato egregiamente dalla difesa genoana per oltre 40 minuti: sono i padroni di casa a creare i primi pericoli alla difesa di un Milan in piena emergenza - con Romagnoli squalificato e Zapata che esce per infortunio dopo un quarto d'ora (sostituito da Conti e spostando un sempre ottimo Abate al centro al fianco di Musacchio).

La squadra di Prandelli fa paura con un tiro di Biraschi al 14' che termina di poco alto. Poi Donnarumma al 27' diventa protagonista con una respinta d'istinto su un tiro di Bessa da distanza ravvicinata. La risposta degli ospiti, invece, arriva solamente nel finale di frazione con un mancino al volo di Paquetà che si stampa sul palo esterno (lampi di classe del brasiliano nel corso del match).

Nella ripresa il Milan prende coraggio e sfiora il gol del vantaggio con un diagonale di sinistro di Borini mentre i rossoblu' si vedono negare la rete nuovamente da un Donnarumma stratosferico sulla doppia occasione di Veloso-Bessa.

Il match, pero', si sblocca al 72' con una bella discesa di Conti (ben smarcato da Suso) che al centro trova Borini: piattone da due passi e gol dell'1-0 per i rossoneri, per altro prima rete in campionato per il numero 11. Il Genoa risponde con una traversa di Veloso ma pochi minuti piu' tardi subisce il raddoppio con una ripartenza finalizzata da Suso. Una sconfitta che fa male al 'Grifone', vittorioso solamente in una delle ultime 14 partite disputate in Serie A dal mese di ottobre. Festeggia il Milan che, malgrado le numerose assenze, saluta Genova con tre punti in piu' e con la ritrovata zona Champions.

GENOA-MILAN 0-2 TABELLINO

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Biraschi (31' st Pereira), Criscito; Zukanovic, Bessa, Veloso (39' st Dalmonte), Rolon, Lazovic; Pandev (13' st Favilli), Kouame. A disposizione: Vodisek, Russo, Gunter, Pezzella, Romulo, Lopez, Lakicevic. Allenatore: Prandelli.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata (14' pt Conti), Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Calhanoglu (34' st Mauri); Suso (43' st Castillejo), Cutrone, Borini. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Simic, Strinic, Torrasi, Tsadjout, Montolivo, Bertolacci, Laxalt. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Orsato di Schio

MARCATORI: 27' st Borini, 38' st Suso

NOTE: Ammoniti: Romero, Rolon, Zukanovic (G), Borini, Cutrone, Paquetà (M). Recupero: 2' e 3'. Calci d'angolo: 6-5 per il Milan