Gessica Notaro: "Mio fratello si è tolto la vita, non sappiamo perché"

Gessica Notaro ha rivelato di aver perso suo fratello Bruno, morto suicida a 20 anni 8 mesi dopo la morte del padre. “Mio fratello purtroppo non c’è più. Tutto è successo otto mesi dopo la morte di mio padre. È stata una sua scelta – ha raccontato Gessica Notaro ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo su Rai2 - Ancora non sappiamo perché ha preso questa decisione. Naturalmente mi sono fatta tante domande. Aveva solo vent’anni”.

Gessica Notaro Vieni da Me ha parlato del periodo prima dell'aggressione da parte dell'ex compagno: «Pensavo di essere innamorata, ma ora so che era dipendenza affettiva. L'amore fa stare bene, non fa stare male. I manipolatori ti isolano dagli altri, ti fanno credere di non essere abbastanza. Attaccano le donne forti e indipendenti, perché nutrono complessi interiori. In quel periodo non ero più io, ho perso sette chili. Poi mi ha chiesto di sposarlo, ma io ho pensato che mio padre non avrebbe approvato. Papà avrebbe voluto qualcuno che mi accudisse come aveva fatto lui e sono andata via. Lui non ha accettato il rifiuto e mi ha iniziato a seguire. L'ho denunciato più volte e alla fine mi ha aggredito».

Gessica Notaro a Vieni da Me. Caterina Balivo si commuove

Caterina Balivo si commuove, ma Gessica Notaro la incoraggia: «No no... Io ormai ne parlo come se raccontassi la storia di un altro, mi credi? Ne ho parlato così tanto... Devo per forza mantenere un distacco perché se no ci sto male ogni volta"». «Oggi sono fidanzata con Marco e sono felice», le parole di Gessica. La mamma cosa ne pensa? "E' contentissima"

Gessica Notaro: la mia vita dopo quel tremendo 10 gennaio 2017