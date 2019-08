Ghiaccioli nelle parti intime per il caldo? PERICOLOSO. GHIACCIOLI L'ALLARME

Ghiaccioli nelle parti intime? Moda dell'estate: allarme. "Danni seri". Ecco perchè non bisogna mettere ghiaccioli nelle parti intime

Ghiaccioli nelle parti intime per il caldo? PERICOLOSO. GHIACCIOLI ALLARME

Ghiaccioli nelle parti intime per combattere il caldo? Pare essere la nuova moda dell'estate 2019. Ed è una cosa da evitare. I medici hanno spiegato che è cosa estremamente pericolosa. L’allarme legato ai ghiaccioli nelle parti intime arriva dal Regno Unito e si è diffuso in altri Paesi.

Ghiaccioli nelle parti intime per il caldo - vagina composta da pelle sensibile e delicata. Attente a ghiaccio e microbi

Perchè è pericoloso mettere ghiaccioli nelle parti intime? Sarah Velsh, cofondatrice del marchio Hanx di preservativi, a metro.co.uk ha spiegato: “La vagina è composta da una pelle sensibile e delicata. Il ghiaccio può attaccarsi alla pelle e causare dei traumi reali. Poi inserire qualsiasi alimento nella vagina può portare a introdursi alcuni microbi, interrompendo il normale equilibrio e consentendo alla formazione di un ambiente di crescita batteria e allo sviluppo di brutte infezioni”.

Ghiaccioli nelle parti intime per il caldo, parla la ginecologa - colorante alimentare e pH vaginale

La moda di mettere i ghiaccioli nelle parti intime per il caldo è sconsigliata anche dalla ginecologa Anne Henderson. “Qualsiasi cosa con colorante alimentare, alti livelli di zucchero o profumo ha un impatto negativo sul pH vaginale e sul lattobacillo. Potrebbe di fatto aumentare il rischio dell’infezione vaginali con patologie come la vaginosi batterica e il mughetto”. Secondo la ginecologa poi l’inserimento di un ghiacciolo nella vagina non porterebbe a un calo delle temperature corporee interne, di fatto regolate dal cervello. Nella migliore delle ipotesi il ghiacciolo nelle parti intime potrebbe portare solo un sollievo temporaneo molto ristretto. Insomma: non mettete ghiaccioli nella vagina, è pericoloso.