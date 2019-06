GIASS il gin milanese consegnato a domicilio con Deliveroo e Kampaay

Il gin è la vostra passione e siete sempre alla ricerca dei locali dove poter gustare il meglio che possa esserci in tema di distillati ? Da oggi non dovete più preoccuparvi perché GIASS, il primo London Dry gin milanese arriva esattamente dove siete grazie al servizio di Deliveroo.

A due anni dal suo lancio, anche GIASS sceglie il servizio di delivery con consegna a domicilio e non solo, in meno di 30 minuti. Grazie a Deliveroo, il cliente riceverà un cocktail kit completo che comprenderà oltre al gin meneghino e l’acqua tonica Goldberg, anche un bicchiere colmo di ghiaccio per preparare e godersi ovunque ci si trovi un gin tonic di altissima qualità.

“La consegna in meno di mezz’ora consente al cliente di godersi il proprio gin tonic esattamente nel momento in cui il desiderio si manifesta. Nella nostra idea, questa possibilità è molto più di un servizio di delivery: è abbracciare uno stile di vita, è non rinunciare ai propri desideri, è un’opportunità in più per apprezzare e vivere il tempo libero…rigorosamente in compagnia visto che il kit è minimo per due persone.” afferma Andrea Romiti, uno dei 5 soci di GIASS.

Ma non è tutto. Grazie alla partnership di GIASS con Kampaay, start up attiva nell’organizzazione di eventi per privati e aziende, sarà possibile realizzare tramite un’app un vero e proprio angolo bar nei propri luoghi di aggregazione. Un mixologist sarà a disposizione per preparare i cocktail più amati a base di gin e non solo.

Per chi vuole fare festa in pochi minuti, creando il giusto mood per gli invitati, è un modo originale e immediato per coccolarsi o per sorprendere gli amici.

“Non solo gin quindi, ma un vero e proprio servizio di home bar. Vogliamo dare a tutti la possibilità di valorizzare al meglio il rituale dell’aperitivo, della festa, del dopo cena. A casa, al lavoro o nel proprio show room le persone devono poter scegliere di bere bene e godersi il tempo libero. La partnership tra GIASS e Kampaay nasce proprio per unire qualità e praticità, per regalare ai clienti un’ esperienza di consumo facile ma di alto livello” conclude Romiti.

Che sia una festa privata, un aperitivo o un dopo cena con amici sul terrazzo, adesso è possibile brindare come, quando e dove si vuole con un ottimo GIASS tonic.

Una novità e una nuova sfida per GIASS, nato due anni fa all’ombra della Madonnina. Un gin equilibrato e versatile che mette d’accordo tutti i palati, grazie a 18 botaniche selezionate che mescolandosi sprigionano un inedito mix di profumi e aromi. Il carattere eclettico di GIASS si completa nella diciannovesima essenza, l’elemento instabile e sempre diverso. Un gin dall’anima complessa, autentica e immediata, che si beve anche on the rocks.