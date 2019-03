Giornata Mondiale del Sonno 2019, ecco come dormire meglio. CONSIGLI DEL SONNO

Giornata mondiale del sonno 2019: il 15 marzo, come ogni secondo venerdì di questo mese, è la festa del sonno. Questo 'evento' nasce per spiegare i benefici del sonno buono e salutare e catturare l'attenzione sulle problematiche legate ai disturbi del sonno e alle cure che possono essere fatte per dormire bene.

Giornata Mondiale del Sonno 2019, stanza accogliente. CONSIGLI DEL SONNO 2019

Il sonno occupa otto ore al giorno (o almeno dovrebbe), ossia un terzo della nostra esistenza. Il modo in riposiamo di notte può influire in modo determinante sulla qualità della vita. Ecco perché dormire in modo confortevole e rendere accogliente l’ambiente che ospita il nostro sonno è fondamentale (stanza luminosa e luce deve essere calda e soffusa).

Giornata Mondiale del Sonno 2019, alimentazione sana e bilanciata. CONSIGLI DEL SONNO 2019

La giornata mondiale del sonno 2019 ci offre l'occasione per dare alcuni consigli su come dormire meglio. Intanto il sonno può essere favorito da un’alimentazione sana e bilanciata. Esempio: troppe calorie giornaliere ridurrebbero la qualità del sonno. Cosa mangiare in prossimità del sonno? Frutta e verdura (vitamine e sali minerali) ch regolarizzano l’attività dell’organismo ed evitano pericolose carenze nutrizionali. L'assunzione regolare di magnesio può essere un elemento che aiuta e conciglia meglio il sonno.

Giornata Mondiale del Sonno 2019, respirazione Zen, meditazione o Yoga. CONSIGLI DEL SONNO 2019

Tra i consigli utili che emergono nella giornata mondiale del sonno 2019 c'è la respirazione Zen, meditazione o Yoga. Questo aiuta i livelli di stress, aiutando ad addormentarsi più in fretta quando si va a letto. Questo può migliorare l’umore e rendere più resilienti di fronte alle sfide emotive quotidiane: queso può aiutare a non cadere in preda a insonnia da tensione nervosa.

Giornata Mondiale del Sonno 2019, cellulari e dispositivi elettronici. CONSIGLI DEL SONNO 2019

Nel corso del sonno bisogna tenere lontani i dispositivi elettronici dalla camera da letto. La luce degli schermi di tablet, smartphone influisce negativamente sull’attività cerebrale, incrementandola, e rende più difficile prendere sonno. Bisogna evitare di utilizzare questi apparecchi prima di addormentarsi, “staccando la spina” almeno mezz’ora prima di sdraiarsi. Atro consiglio. In caso di risveglio notturno se possibile sarebbe meglio non ricorrere a tali strumenti in quanto potrebbero rendere più problematico il ritorno al sonno.