Godo is back: ecco il videocplip Non mi va più

Godo, ecco il videocplip Non mi va più

"Dopo un periodo di attesa e di lavoro paziente, finalmente è arrivato per me il momento di uscire allo scoperto e condividere con tutti l'unica cosa che sento mia, la musica”.

Così Godo descriveva, qualche mese fa, la preparazione del suo primo progetto e dopo il singolo d'esordio "Fantasia", arriva ora il nuovo brano "Non mi va più", una di quelle LoveStory che non ti aspetti, Questo singolo anticipa l'album di prossima pubblicazione.

GODO, cantautore, chitarrista e... LA CARRIERA

Martino Schembri, in arte Godo, è un cantautore, chitarrista e performer romano, classe ’97.

Studente al Saint Louis College of Music, inizia la sua carriera artistica all’età di 9 anni, partecipando al musical “Actor Dei”, opera che lo accompagnerà per due anni. All’eta di 13 anni prende parte al coro Sat&b di Maria Grazia Fontana, con il quale vivrà diverse esperienze televisive (Tale e Quale, 25 aprile, Domenica In) come cantante e chitarrista.

Inoltre, come corista, partecipa alla realizzazione di “Alt”, album di Renato Zero, pubblicato nel 2016 e partecipa a Sanremo 2017, accompagnando Sergio Sylvestre nella canzone “Con te”.

Nel 2017 fonda il duo ”Il Siero” in cui inizia la sua esperienza cantautoriale e nel 2018 debutta da protagonista al Teatro Furio Camillo con il musical “68 Italian Rock Musical”.

Dal 2018 in poi inizia a scrivere le canzoni che lo porteranno ad esibirsi per le prime volte da cantautore in molti live club romani.