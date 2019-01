Google, arrivano le indicazioni sui limiti di velocità su App Google Maps

Google Maps mostrera' i limiti di velocita' sull'app, sia nella versione Android che iOS. Era una funzione invocata dagli utenti e da tempo testata da Big G. Da luglio 2017 e' stata battezzata nella baia di San Francisco e a Rio de Janeiro. Adesso, secondo quanto riportato da Android Police, sarebbe iniziata la diffusione anche in altre aree. E, in futuro, dovrebbe arrivare ovunque.

Google Maps e' ormai un vero e proprio navigatore, utilizzato per raggiungere una meta a piedi, con i mezzi pubblici o, facilitato da applicazioni come Android Auto e Apple CarPlay, in auto. Maps pero' non mostra i limiti di velocita'. Una mancanza che non si fa sentire in citta' ma pesa nei percorsi medio-lunghi. Maps diventa quindi piu' completa, anche se la funzione ha gia' accumulato ritardo. La principale app concorrente, Waze, segnala i limiti di velocita' da quasi tre anni.