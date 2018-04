Grande Fratello 2018: BAYE SQUALIFICATO? AIDA NIZAR NOMINATION... Gf 2018 news

Grande Fratello 2018: BAYE SQUALIFICATO? Gf 2018 news

Grande Fratello 2018 al momento della verità. Baye espulso o subirà un provvedimento disciplinare meno netto della squalifica? Al GF 2018 l'ardua sentenza sul concorrente. “Baye troppo aggressivo… non mi piace affatto. Usa troppo bullismo contro Aida. E questo io personalmente non glielo permetto”, ha scritto su Instagram Cristiano Malgioglio. Simona Izzo su Baye: “Sono costernata rispetto a quello che sta succedendo nella casa. La casa che dovrebbe essere un’occasione di confronto costruttivo sulla vita e che invece si trasforma in un’arena nella quale manifestare il peggio di sé. Non è tollerabile che il branco si scagli con violenze verbali e psicologiche contro una persona, in questo caso una donna. (…) Esprimo tutta la mia solidarietà ad Aida e la abbraccio fortemente”. Ora tocca al Grande Fratello decidere il destino di Baye.

Nella Casa del Grande Fratello 2018 tutti sembrano d'accordo: la prossima nominata sarà per Aida Nizar. "E' irrispettosa, maleducata e anche ignorante", dice Danilo. E raccoglie in consenso di molti concorrenti del reality. Baye in primis ovviamente: secondo lui Aida è una "raccomandata". La difende Angelo raccontando di averla già conosciuta in precedenza e che lei è fatta così. Ma la nomination ad Aida Nizar nella terza puntata del GF 2018 è altamente probabile. Poi starà al pubblico con il televoto decidere il suo destino.

Lunedì 30 aprile, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con Grande Fratello 2018, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Il ciclone Aida Nizar ha destabilizzato gli "equilibri" della Casa del Gf 2018 e tra provocazioni e reazioni, in settimana abbiamo assistito quotidianamente a numerose liti e rappacificazioni...

Ma Grande Fratello non ha gradito affatto il comportamento dei concorrenti e con un comunicato ufficiale ha stigmatizzato l'accaduto e annunciato ai ragazzi che verranno presi duri provvedimenti disciplinari.

Sotto i riflettori i flirt nati nella Casa, i difficili rapporti di Patrizia e Veronica con i rispettivi padri e l'atteso verdetto del televoto: chi tra Alberto, Filippo, Lucia O. e Patrizia dovrà definitivamente abbandonare la Casa? A deciderlo sarà come sempre il pubblico attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Messenger di Facebook, sito web e SMS. Tra i vari momenti che movimenteranno la puntata anche la scoperta di un nuovo ambiente che si cela tra le pareti della Casa di Cinecittà e la nuova tornata di nomination.

Tra tante tensioni che stanno attraversando la Casa del Grande Fratello 2018 (vedi sotto), ecco invece emergere il bel feeling che si è instaurato tra Alberto Mezzetti e Aida Nizar. Malgrado il Tarzan romano abbia confessato di avere un debole per la presentatrice Barbara d'Urso è pur vero che è evidente anche la sua 'simpatia' per la showgirl spagnola.

E nelle scorse ore Mezzetti e Aida sono stati avvistati in sauna, doccia e a fare lunghe chiacchierate in giardino. Chissà che da cosa non nasca cosa... A proposito di saune e docce varie: in queste prime settimane di Gf 2018 non sono passate inosservate le docce sexy di alcune affascinanti concorrenti del reality di Canale 5 (Alessia Prete, Mariana, Veronica Satti e via dicendo)





Un altro degli episodi di tensione nella Casa del Grande Fratello 2018 è legato a un episodio della cena. Aida Nizar e Alberto Mezzetti ieri si sono rifiutati di mangiare insieme al resto dei concorrenti. "Non mi sembra giusto mangiare in un tavolo dove sono umiliato e giudicato. Preferisco che mi fate un sorriso piuttosto che mi date da mangiare", le parole di Mezzetti (il Tarzan di Viterbo). La decisione di Aida Nizar e Alberto non è piaciuta giù agli altri inquilini della casa. Danilo Aquino e Luigi Favoloso sono andati giù duri: "Questi stanno a fa er circo", tra gli altri commenti.

Simone Coccia racconta un nuovo episodio di bullismo nella Casa del Grande Fratello 2018. Sarebbe avvenuto nella notte, a telecamere spente.

Nella Casa del Grande Fratello 2018 ci sono stati nuovi episodi di bullismo? Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato della Pezzopane, ha raccontato un nuovo episodio si sarebbe verificato nella notte e ancora contro Aida Nizar.

Oggetto di bullismo pure Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo, 'colpevole' (si fa per dire) di essersi avvicinato alla spagnola (ex star anche del Grande Fratello versione iberica). “Quello che è successo ieri notte, quando hanno portato Aida all’angolo là e te all’angolo di là, è molto grave. Dal Grande Fratello vieni espulso per bestemmia, per istigazione al razzismo e per istigazione psicofisica. Gli italiani vedono, iniziano a contestare e a chiamare l’ordine dei giornalisti per far rispettare i diritti della televisione. A tutto c’è un limite”, ha raccontato Simone Coccia. L'episodio non è stato visto in tv perchè le trasmissioni del GrandeFratello 2018 come noto si interrompono alle 2 di notte e riprendono alle 10 del mattino seguente.

Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti vedono crescere il loro feeling nella Casa del Grande Fratello 2018. Il concorrente del Gf ha sussurrato a Patrizia di sentirla molto vicino a lui e di trovarsi in una situazione di consusione. Poi in confessionale, Luigi Favoloso ha spiegato di voler dare una svolta alla sua vita. Questa mattina Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti si sono svegliati nello stesso letto abbracciati.





LUIGI FAVOLOSO ha dubbi su Nina Moric e nella Casa del Grande Fratello 2018 si è avvicinato a Patrizia Bonetti: “Se lui ha dei dubbi, credimi che non conosco la persona con la quale ho passato 4 anni di vita. Sicuramente il dolore per mio figlio è troppo soffocante e a volte mi isolavo nel mio silenzio – ha scritto NINA MORIC su Instagram – Ma credimi che quando se ne è andato mi ha detto che mi amava da morire, che senza di me non può vivere… Si commenta da solo. Sto guardando una persona che non conosco. Non so chi sia”.

Dopo la condanna degli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, anche il Telefono Rosa interviene sul caos nella Casa del Grande Fratello 2018. E chiede l'espulsione di Baye: “Quello che abbiamo visto nelle immagini diventate ormai virali sui social, sulla aggressione verbale e psicologica dell’ospite della Casa, Aida (Nizar, ndr), sono inaccettabili”. E aggiunge: “certe che la direzione della nota trasmissione espellerà il partecipante Baye (perché se così non fosse, sarebbe vergognoso), vogliamo però stigmatizzare anche il comportamento della produzione stessa che ha permesso, non solo che questa scena di protraesse per vari minuti, ma che venisse ripresa come nulla fosse dalle telecamere. Se è vero che il “Grande Fratello” è per definizione il programma dove nulla può essere nascosto a produzione e pubblico, allora ci chiediamo come sia possibile che nessuno sia intervenuto”.





Baye squalificato dal Grande Fratello 2018 o arriverà un'altra punizione? Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, spiegato: "Per me questa violenza verbale, e quasi fisica, è assolutamente inaccettabile - riferendosi, al comportamento di Baye Dame nei confronti di Aida Nizar - quindi ho chiesto immediatamente ieri al Grande Fratello di prendere dei provvedimenti. Questi provvedimenti, molto molto seri, verranno presi molto presto, perché io non ci sto". Poi ecco il comunicato del GF 2018 sui provvedimenti disciplinari in arrivo.

Il Grande Fratello 2018 annuncia provvedimenti disciplinari: il comunicato ufficiale. Anche se non si fa il nome di BAYE, è chiaro che la presa di posizione arriva dopo la querelle tra il concorrente del GF 2018 e AIDA NIZAR. "Grande Fratello ha osservato con attenzione quello che è successo nelle ultime ore nella Casa - si legge nel comunicato - A questo proposito si rende indispensabile il richiamo a una regola fondamentale di questo programma: nello spirito di Grande Fratello la vita nella Casa, e tutti i prevedibili conflitti che ne derivano, devono essere sempre affrontati osservando le più elementari regole di convivenza civile e soprattutto nel rispetto del pensiero e della libertà altrui. Esiste un limite che Grande Fratello, insieme al pubblico che ci segue numeroso, non è disposto a tollerare e superare, e non si tratta solo di una mera questione di regolamento. Per questo, invitiamo TUTTI i concorrenti nella Casa a mantenere un comportamento responsabile, civile e tollerante, pur continuando a confrontarsi liberamente. Nessuna provocazione, neanche la più estrema, può giustificare violente aggressioni fisiche o verbali. Grande Fratello si riserva, al momento opportuno, di mettervi al corrente di eventuali provvedimenti disciplinari".

Alessia Prete rassicura tutti. La concorrente del Grande Fratello 2018 dopo essere rientrata nella Casa ha spiegato: "Avevo bruciore di stomaco ma ora sto benissimo - ha spiegato la concorrente del GF 2018 - è colpa della tensione. Dobbiamo calmarci e rilassarci tutti. Siamo tutti stressati ma dobbiamo farci scivolare le cose altrimenti viviamo male questa esperienza e non riusciamo ad arrivare fino alla fine".

Alessia Prete sta meglio! La concorrente di Grande Fratello 2018 che ha accusato un lieve malore in mattinata, "rientra nella Casa dopo essere stata visitata da un medico", lo comunica la produzione del GF 2018.

Qualche minuto d'ansia al Grande Fratello 2018 per un piccolo malore che ha spaventato i concorrenti del reality show di Canale 5. La concorrente svenuta è Alessia Prete. Alcuni inquilini si sono accorti del malore e sono subito corsi per soccorrerla, chiedendo nel frattempo l'intervento del Grande Fratello. La regia sul momento ha deciso di non trasmettere in diretta: Mediaset ha interrotto la trasmissione live su tutte le piattaforme. Diretta ripresa dopo, ma le telecamere sono state puntate in giardino, non all'interno della Casa. Ad ogni modo poi ALESSIA PRETE è stata visitata da un medico ed è tornare nel reality (vedi nota sopra).

Valerio Lo Greco dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello 2018 ha postato un messaggio sibillino: “La delusione ovviamente c’è, soprattutto per essermi ritrovato in pasto al pubblico solo per un gioco beffardo iniziale. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e anche chi si è sforzato di intravedere altro in me più nel profondo sperando di avendone dato la possibilità. Fiero di aver mantenuto la mia identità ed autenticità che mi contraddistingue”.

"Mio padre si starà a vergognà come un pazzo, poveraccio". BAYE è pentito dopo la lite con Aida Nizar nella Casa del Grande Fratello 2018. Danilo lo consola: "Ma di cosa? Hai insegnato l'educazione ad una signora di 43 anni!"; "Ma nella maniera sbagliata" risponde Baye. Danilo però insiste: "Si sarà pure sbagliata, ma lei ti fa perdere il lume della ragione, l'ho perso io, figurati!". Aida Nizar intanto fa sapere che preferisce isolarsi: "A me sta bene stare isolata in questa casa da persone che non sceglierei nella mia vita. Fuori non le sceglierei, perchè qui si? Non devo andare d'accordo per forza con tutti". Insomma, continua a regnare la tensione nella CASA DEL GF 2018.

‘Ti attacco al muro!’ Baye contro Aida Nizar. Caos nella Casa del Grande Fratello 2018. Cos'è successo? Ora ricostruiamo la pesante lite tra i due concorrenti del reality di Canale 5.

Per la Festa della Liberazione Baye Dame ha preparato 17 porzioni di tiramisù per mangiarlo tutti insieme nel giardino della Casa del Grande Fratello 2018. Aida Nizar prende una coppa di tiramisù e se ne va. Baye la rincorre e prova di toglierle la coppa dalle mani con forza. “Lo mangiamo tutti insieme” dice lui, ma la showgir spagnola non sembra ascoltarlo. Aida Nizar si dirige verso il frigo perchè ne vuole prendere un'altra, Baye le blocca l'accesso e con tono minaccioso avvicina il suo viso a quello di Aida. "Ti prendo e t'attacco al muro, vattene, levati dal ca**o. Sei ridicola, buffona, vattene a casa", urla il ragazzo.





Lucia Bramieri e altri provano a dividerli. Molti utenti hanno chiesto l'espulsione di Baye.

Cristiano Malgioglio su Instagram ha commentato la lite di Baye con Aida Nizar nella Casa del Grande Fratello 2018: "Baye troppo aggressivo... non mi piace affatto ......usa troppo bullismo contro Aida . E questo io personalmente non glielo permetto. Attenzione di non dare messaggi sbagliati".

Aida Nizar è già diventata un personaggio di primo piano nella Casa del Grande Fratello 2018 malgrado sia entrata ufficialmente in gioco da poche ore. Oltre alla sua guerra con Cristiano Malgioglio, la concorrente spagnola ha incuriosito molti perché ha sempre una penna in mano. Come mai? Mistero per il momento. Ma va detto che si tratterebbe di una stilografica Montblanc ed è un oggetto cui la showgirl spagnola pare tenere molto tanto che non se ne separa mai quando appare in televisione. L'ex concorrente del Gran Hermano Vip spagnolo non ha mai spiegato i motivi per ha sempre con sé la penna. Aida Nizar svelerà il mistero durante il Grande Fratello 2018?





Simona Coccia, il compagno della parlamentare Pezzopane, potrebbe essere squalificato dal Grande Fratello 2018? Ha bestemiato? E' giallo. Dopo un discussione sulle sigarette con altri concorrenti del GF 2018, Coccia esce in giardino e sembra pronunciare il turpiloquio. Dal video mandato in onda da Striscia la Notizia l’espressione non è chiarissima, visto che altre voci che si sovrappongono. La rete si divide, secondo alcuni Coccia potrebbe aver detto "bado io".

Cristiano Malgioglio entrerà nella Casa del Grande Fratello. Lo ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni spiegando che a maggio sarà più protagonista che mai del GF 2018. Secondo quanto ha riferito al settimanale, l'opinionista farà ballare e cantare i ragazzi sulle note di "Danzando", il suo nuovo singolo che si candida a tormentone estivo.

Barbara D'Urso apre il collegamento con la Casa del Grande Fratello 2018 e si rivolge a Veronica Satti, che si sente triste per l'eliminazione di Valerio. La conduttrice trasmette un filmato sul rapporto tra la concorrente del GF 2018 e il padre Bobby Solo. "Ma è qui in casa?", dice Veronica con evidente speranza nel cuore. Barbara D'Urso: "No purtroppo". Veronica vorrebbe riallacciare i rapporti con Bobby Solo e dopo il filmato scoppia in lacrime, ringraziando Barbara D'Urso per la clip. "Penso a lui ogni giorno e ogni notte. Ho provato anche a contattarlo. A me basta un abbraccio". Bobby Solo nelle scorse ore aveva spiegato (vedi sotto): "Le riconciliazioni non si fanno in televisione con una farsa comica, ma si fanno chiamando la persona e parlandosi. Parlare di questo ricongiungimento oggi mi sembra ridicolo. Mia figlia non mi ha mai cercato negli ultimi 15 anni se non attraverso avvocati o carabinieri. ". Veronica Satti non si arrende: "Non mi interessa dei soldi. Voglio abbracciarlo".

Simone Coccia e i messaggi a Lucia Bramieri. Barbara D'Urso durante il Grande Fratello 2018 indaga sul loro rapporto passato. Simone mostra un po' di imbarazzo quando la D'Urso gli chiede quali messaggi si scambiava con Lucia. "Ho scritto io per primo a Lucia, il numero ce lo siamo scambiati tramite Messenger” ha detto Simone. “Ci eravamo contattati attraverso Messenger. Non ricordo chi per primo contattò l'altro, ma so che ci eravamo scritti perché avevano parlato di noi come possibili concorrenti dell'Isola dei famosi” le parole di Lucia Bramieri. Coccia spiega: "I nostri sms non erano a sfondo erotico, ma una via di mezzo. Lucia è stata brava perché non mi ha dato retta". La Bramieri ha sottolineato la sua buona fede: "Ha fatto un po' il galletto, non so cosa avesse per la testa. Non ci eravamo mai incontrati, l'ho visto per la prima volta qua. Sapevo che era fidanzato e stoppai i contatti”. Barbara d’Urso ha chiesto a Simone Coccia di leggere almeno un messaggio della chat in questione: ‘Dove ti piace mordere?’”, scrive in un messaggio inviato all’1.20 di notte. Simone precisa: “Parlavo pure di un panino, di una cosa...a me all'una di notte viene anche fame!”.

Aida Nizar fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2018 e Cristiano Malgioglio ribadisce il suo disappunto. Barbara D'Urso chiede all'opinionista del GF 2018 di mantenere la promessa e incatenarsi. Lui, con tanto di catena fuxia, mantiene la parola. Poi arriva il faccia a faccia Malgioglio vs Aida Nizar. "Perché con tante donne che abbiamo in Italia dobbiamo far entrare questa?", dice Cristiano. "Sono una star, tu sembri il mio cagnolino, mi aiuti a portare la valigia dentro la Casa?".

Grande Fratello 2018: seconda puntata piena di emozioni. Filippo vince il televoto: Valerio viene eliminato. Aida Nizar, come annunciato, entrata nella Casa e prosegue la guerra con l'opinionista Cristiano Malgioglio. L'ex naufraga dell'Isola dei Famopsi 2018 Paola Di Benedetto vede l'ex Matteo. Veronica in lacrime per il padre Bobby Solo che non vuole incontrarla. Angelo, vittima di bullismo, fa commuovere il pubblico. In nomination Alberto, Filippo, Patrizia e Lucia.

Mariana contro Danilo. Che lite nella Casa del Grande Fratello 2018. "Avevo una bella reputazione di te ma credo tu abbia dei problemi mentali, sei cattivo", dice lei. L'accusa: Danilo avrebbe detto agli altri che ha un'attrazione particolare per lui. "Sei falsa" la replica di lui. Mariana dura: "Ti sei preso una fissa, un grande abbaglio agli occhi. Io non ti ho mai abbracciato". Danilo irozza: "Sì guarda, appena ti ho visto mi sono innamorato al primo impatto". Mariana è durissima contro Danilo: "Sei una persona calcolatrice, cattiva. Il tempo mi darà ragione. Ho stabilito un rapporto bellissimo con tutti, tranne che con te, perchè sei cattivo. Mi stai infangando e pensi solo alle nomination. Sei pazzo, tu stai male. L'unico che ho abbracciato un po' di più è Valerio ma senza alcun interesse". Danilo non ci sta: "Sei falsa, se non vuoi avere a che fare con me evitami come faccio io" dice. "Tu non è che sei indispensabile alla mia vita, ti dico la verità". "Può essere mai che mi piacica uno come te, Danilo, ma ti sei visto?" Mariana stronca il coinquilino. "Sei uno squallore di uomo proprio" conclude.

Lunedì 23 aprile, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con Grande Fratello 2018 condotto da Barbara d’Urso. In studio anche Simona Izzo e Cristiano Malgioglio che potrebbe riservare delle “sorprese”… Aida Nizar – la spagnola che abbiamo conosciuto alla fine della prima puntata – entrerà finalmente nella Casa come concorrente. L’opinionista Malgioglio manterrà la promessa fatta: “Se Aida dovesse entrare mi incatenerei…”?

Veronica Satti ascolterà le dichiarazioni che il padre Bobby Solo e Angelo Sanzio racconterà un terribile episodio della sua infanzia: è stato vittima di bullismo. I colpi di scena non finiscono qui.

L’ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 Paola Di Benedetto avrà la possibilità di chiarire la situazione con Matteo Gentili. I due sono stati fidanzati e si sono lasciati prima che l’ex Madre Natura partisse per “L’Isola dei Famosi” dove ha incontrato Francesco Monte con cui ha adesso una relazione. Per la prima volta, i due torneranno a parlarsi guardandosi negli occhi e non attraverso i media. Nel frattempo, Matteo sembra essersi integrato perfettamente nel gruppo che ha trascorso i primi sette giorni di reclusione tra i comfort della Casa e il Lido Carmelita.

Tra una discussione e un’altra, si sono già delineate le prime simpatie: Lucia Orlando e Filippo Contri si sono scambiati un bacio. E’ l’inizio di una storia d’amore? Il televoto potrebbe interrompere però questa conoscenza… Il pubblico deciderà chi dovrà abbandonare la Casa tra Valerio Logrieco e Filippo Contri appunto. Il voto dei telespettatori sarà espresso, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Messenger di Facebook, sito web e SMS. Non mancherà poi, la nuova tornata di nomination.





Alessia Prete scalda la Casa del Grande Fratello 2018. La 22enne torinese (mamma napoletana e papà calabrese), che studia Economia e Statistica e ha partecipato a Miss Italia 2016 (fascia ‘Miss Sorriso’ e fascia ‘Tv Sorrisi e Canzoni’) ha già catturato l'attenzione del pubblico: prima doccia sexy Marianna Falace, poi eccola a prendere la tintarella sotto il sole. "L'amore? Diciamo 'puntini di sospensione'. Vorrei un uomo che sia protettivo, che sia presente. Speriamo che prima o poi qualcuno mi si pigli!" aveva nel corso dei provini Alessia prima di entrare nel Grande Fratello 2018. Chissà che non incontri l'amore proprio nella Casa del GF...

Grande Fratello 2018, Stefania Pezzopane: Storia tra Simone Coccia e Lucia Bramieri? Archiviata". GF 2018 NEWS

“Sono giornate politiche complesse e impegnate, due giorni fa sono stata eletta nell’ufficio di presidenza del gruppo della Camera: io continuo il mio percorso, mentre Simone (Coccia, ndr) è al Grande Fratello”. Stefania Pezzopane, deputato del PD, parla - al ilfattoquotidiano.it - della sua storia con Simone Coccia Colaiuta. L’ex muratore e spogliarellista, martedì scorso, è entrato nella Casa del Grande Fratello 2018 con un costumino aderente alla Borat che ha fatto parlare. “Lui fa il suo lavoro e raggiunge i suoi obiettivi in televisione, mentre io porto avanti la mia professione: questa è la forza di una storia importante, che riconosce l’uno all’altro il suo spazio e la sua autonomia. Simone è lì e sta al gioco della trasmissione, che non è esattamente impegnativa ma è leggera, leggerissima, molto legata al gioco, al gossip e alla ricerca di situazioni equivoche e provocatorie. È così ed è sempre stato così: Simone ha giocato la sua parte e ha attirato le attenzioni su di sé”, dice Stefania Pezzopane a ilfattoquotidiano.it. Sulle presunte avances avanzate da Simone Coccia a Lucia Bramieri. "Anche quella è una storia già nota da tempo. Si parla di messaggini, niente di che. Insomma, storie trite e ritrite e per me già archiviate, ma tutto fa spettacolo".

Lucia Bramieri vs Alberto Mezzetti (Tarzan) e lui ha chiesto di abbandonare il Grande Fratello 2018 (vedi sotto).

Alberto Mezzetti si era improvvisato "life coach" dei ragazzi della casa. Lucia Bramieri non l'ha presa bene: "Lasciaci vivere, fai il tuo gioco e basta. Oddio, guarda ce l’avevo qua. E cavolo qui non abbiamo bisogno di un maestro, è da stamani che parli, parli, parli e non si capisce cosa vuoi dire. Tu non sai niente di noi, nulla di nessuno di noi. Ma tu cosa ne sai delle nostre vite?! Io non li voglio i tuoi complimenti. A me basta che taci e chiudi quella tua bocca. Sono stufa di sentirti. Basta è da stamani che vai in giro a dire tu sei buono, tu sento che sei agitato, tu devi fare il modello. Io voglio che tu la pianti. Stai diventando pesante. Io ho il coraggio di dirtelo, tutti si sono rotti i coglioni di te!".

Alberto Mezzetti (il Tarzan di Viterbo) vuole lasciare la Casa del Grande Fratello 2018: “Per me uscire oggi oppure uscire tra due settimane sarebbe lo stesso. Ho vissuto le emozioni che volevo ma ho capito che non sono interessato ad andare avanti. Sono troppo vero, non giudico voi ma per me le cose stanno in questo modo. Purtroppo c’ho altri valori, altre credenze, purtroppo non credo nel mondo dello spettacolo. Ho valori eccelsi. Non so che cosa mi diranno io intanto ho fatto la mia proposta”, le parole del concorrente entrato solo da poche ore nel GF 2018.

Veronica Satti è già protagonista del Grande Fratello 2018. La ragazza, nota per essere figlia di Bobby Solo (vedi sotto) è omosessuale e ha una compagna: Valentina, ragazza di Santa Marinell. Di Valentina si sa poco. E' appassionata di musica rock, piercing e tatuaggi ed è pronta ad attendere l'uscita di Veronica dalla Casa del GF 2018. Valentina che, in occasione dell’inizio del reality, ha postato sui propri social una bella fotografia di coppia con un messaggio. "Ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso e abbiamo preso la decisione di questa tua avventura insieme e fin da subito mi hai avuto dalla tua parte. Viviti questa tua esperienza nel migliore dei modi, non vedo l’ora di vederti (tanto sai che sono qui ad aspettarti). P.S. A presto, ma non troppo!"

"Sono contento se mia figlia Veronica (Satti, ndr) ottiene successo con il Grande Fratello, anzi mi auguro che vinca il reality e guadagni i 100mila euro del premio", le parole di Bobby Solo sulla figlia.

Bobby Solo risponde alla figlia, Veronica Satti che partecipa al Grande Fratello 2018. "Le riconciliazioni non si fanno in televisione con una farsa comica, ma si fanno chiamando la persona e parlandosi. Parlare di questo ricongiungimento oggi mi sembra ridicolo. Mia figlia non mi ha mai cercato negli ultimi 15 anni se non attraverso avvocati o carabinieri. Ho 73 anni, non sono abituato ai gossip farseschi, ma semmai ai vecchi programmi di una volta dove si faceva un altro tipo di varietà. Se avessi 25 anni avrei sicuramente un'altra ottica".

Grande Fratello 2018 al martedì sera? La prima puntata. Ma non la seconda. Mediaset hanno deciso di anticipare di un giorno la messa in onda del GF 2018 cheandrà in onda di lunedì e sfiderà Il Commissario Montalbano di Luca Zingaretti su Rai 1 (macchina da ascolti tv che in replica supera i sei milioni e mezzo di spettatori). Il reality di Canale 5 anticipa di un giorno per dar spazio al martedì alla messa in onda delle semifinali di Champions League (che vedranno la Roma sfidare il Liverpool). Alla regina dell'Auditel, Barbara D'Urso, il compito di andare in gol con il Grande Fratello anche nel lunedì sera di Canale 5.

Cristiano Malgioglio contro Danilo Aquino, l'elettricista romano del Grande Fratello 2018: "Mi ha sconvolto. Mi hanno fatto vedere dichiarazioni omofobe e razziste sui suoi profili social. Vi anticipo che nella prossima puntata non ci saranno scuse. Lui è l'uomo che attaccherò completamente. Quello che ho letto mi ha fatto venire i brividi. Sembra il ragazzo della porta accanto, ma scrive cose orribili. Se è tutto vero, per me deve uscire immediatamente». Sono passate poche ore dall'esordio del Grande Fratello e già scoppia il primo “caso”. le parole dell'opinionista scelto da Barbara D'Urso, insieme a Simona Izzo, per dare pepe al GF 2018. Il cantautore, in una lunga intervista al settimanale Spy, in edicola da venerdì 20 aprile, accusa infatti uno dei concorrenti, Danilo Aquino di aver postato sui social frasi omofobe e razziste e preannunciando quindi un attacco diretto nella prossima puntata. «Io ho accettato l'invito di Barbara D'Urso perché mi hanno assicurato libertà», spiega Malgioglio a Spy. «Sono libero di fare e dire ciò che penso. La mia vita non è fare l'opinionista, anzi detesto questo ruolo. Qui voglio essere vero, avere “le palle”, il coraggio. Non nascondermi mai. Se qualcosa dovesse non andarmi bene, scatenerei l'inferno». E di cose che non gli piacciono, oltre al “caso” Danilo, Malgioglio a Spy ne ha indicate due: «Quel fidanzato della Pezzopane, quel Simone, o come si chiama, uno che si vanta di aver avuto 2.000 donne, come se fossero fazzolettini di carta da usare e buttare. Ma stia zitto e porti rispetto. E poi Aida Nazar, quella spagnola. Io credo sia un'esaltata. È sopra le righe e farà discutere certo. È una che ha fatto tutti i reality possibili e immaginabili, ma non è certo famosa come dice. Vi dico già da ora che ci saranno problemi.»

Grande Fratello 2018 parte con la prima doccia hot. Le protagoniste sono Alessia e Mariana: due sexy inquiline della Casa. La seconda - modella di Castellamare di Stabia -insapona il suo corpo mentre canta. E prima che iniziasse il reality di Mediaset aveva detto di essere "una ragazza a cui piace piacere e che è consapevolmente provocante". La prima doccia del GF 2018 (o Grande Fratello 15).

Comunicazione ufficiale del Grande Fratello: "Gli uomini vivranno per qualche tempo nel Lido Carmelita, in condizioni un po' scomode, rinunciando ai comfort della Casa. In alcuni momenti della giornata una sirena darà ai ragazzi la possibilità di entrare in Casa; al secondo suono, però, dovranno tornare nel Lido".

Grande Fratello 2018, eliminato Simone: gli ascolti tv premiano Barbara D'Urso. Il commento del direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri.

Grande Fratello 2018 parte in quinta con Barbara d'Urso alla guida (affiancata da due opinionisti d’eccezione: Simona Izzo e Cristiano Malgioglio). I diciassette concorrenti sono entrati nella Casa e c'è già un eliminato: è Simone uno dei tre "Super boni". Al televoto vanno gli altri due Filippo e Valerio. Le nomination. Lucia nomina Simone. Veronica vota Simone. Per Alessia è Valerio. Patrizia dice Filippo. Mariana sceglie Valerio e infine Lucia Bramieri Simone. I loro voti valgono doppio. Il più votato è Simone, ma gli altri due Filippo e Valerio andranno comunque al Televoto. Barbara D'Urso annuncia una novità del GF 2018: i concorrenti saranno divisi tra uomini e donne per la notte. I maschi dormiranno nello scomodo Lido Carmelita, le donne in Casa, ma potranno tenere con sè a dormire un uomo.

La prima eliminata del Grande Fratello 2018 è Mariana "È stata una bella sensazione entrare, anche se solo per un momento".

Il primo concorrente che entra nella Casa del Grande Fratello 2018 è Danilo! E' lui il primo a varcare la Porta Rossa. "Bello tutto qui, ma chi la pulisce sta Casa?". Barbara D'Urso lo invita a raggiungere il Confessionale poi ad uscire perchè una donzella in difficoltà si trova sotto la doccia, che sembra non funzionare bene: è Aida Yespica! Danilo la raggiunge, ma quando arriva, non la trova; la showgirl va in piscina. Danilo butta il microfono e si tuffa per salvare la ex concorrente del GF VIP.

Forte personalità, carattere estroverso, vivace e polemico, Lucia è stata una delle prime donne vigile urbano di Milano, ma soprattutto è stata la nuora di Gino Bramieri avendo sposato, nel 1994, il figlio Cesare, ex scapolo impenitente che quando conosce Lucia dice addio al suo passato libertino. Il matrimonio però viene messo duramente alla prova dalla lunga malattia di Cesare che lo porterà, nel 2008, alla morte.Molto fiera di portare il cognome Bramieri, si è impegnata a portare avanti la memoria del suocero: è la custode della sua casa, dei suoi ricordi, copioni, riconoscimenti e del “famoso” Telegatto. Da qualche anno sta affrontando una spiacevole questione legale, diventata di dominio pubblico, fatta di querele e controquerele con l’ultima compagna di Gino Bramieri relativa all’eredità. Attenta al look (sempre un po’ eccentrico), ha gestito una boutique sul lago di Garda e attualmente è socia di un salone di parrucchiere di Milano. E’ single: il gossip racconta che tra lei e Simone Coccia, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane, ci sia stato qualche tempo fa uno scambio di messaggi, pare che lui la volesse corteggiare e che lei avesse messo in guardia la parlamentare dicendole che Simone è totalmente inaffidabile.

Età: 57 anni Data di nascita: 7 aprile 1961 Luogo: Milano Vive a: Milano Stato civile: vedova Studi effettuati: Diploma di ragioneria Lavoro: proprietaria di un salone di parrucchiereEsperienze nello spettacolo: diverse partecipazioni televisive

Lucia Orlando è una bella ragazza romana dallo sguardo profondo e l’accento marcato. Dal 2013 lavora come commessa in un negozio d’abbigliamento, prima ha lavorato per 5 anni come animatrice nei villaggi turistici. Il suo lavoro le piace, ma sogna, in futuro, di aprire una galleria d’arte. Sembra una ragazza molto forte e sicura di sé, ma dietro questa immagine da dura nasconde un animo fragile e tenero: “spesso piango per scaricare le tensioni che accumulo… piango sotto la doccia così le lacrime si confondono con l’acqua”. Ama vestire sportiva perché non le piace mettere in mostra la sua bellezza, ma se c’è un’occasione importante allora: “mi vesto da femmina e indosso l’unico paio di scarpe con i tacchi che ho”. Nei rapporti interpersonali Lucia crede alla prima impressione e difficilmente cambia idea, se non va d’accordo con una persona non cerca lo scontro, ma non tollera che le si parli alle spalle: “Sembro cattiva, un po’ stronza, ma solo se non mi conosci. Sembra che me la tiri ma non è così”. E’ single ed è felice di esserlo… per il momento…

Età: 28 anni Data di nascita: 22 novembre 1989 Luogo: Roma Vive a: Roma Stato civile: nubile Studi effettuati: Diploma magistrale Lavoro: commessa Esperienze nello spettacolo: nessuna

Simona Izzo da concorrente (dal Grande Fratello Vip) a opinionista (del Grande Fratello 2018 NIP). "Io credo che il cinema e la tv sono mezzi di comunicazione diversi. Al cinema, racconto le mie storie. Attraverso il GF, che è un programma popolare ma è più sofisticato di quanto si possa pensare, io racconto la realtà che non è la mia narrazione. Queste sono storie della gente e io sono super-interessata. Queste storie mettono dentro di me un patrimonio che forse io tradurrò per il cinema. Io sto scrivendo una commedia sul GF", spiega a Blogo la Izzo che sarà al fianco di Cristiano Malgioglio come opiniosta di un Grande Fratello che ritrova Barbara D'Urso conduttrice.

Barbara D’Urso lancia un Grande Fratello 2018 (GF 15 NIP dopo il successo del VIP) con concorrenti “super boni”. Si tratta di Simone, Filippo e Valerio che hanno fatto il prologo nel “Casale” prima di entrare nella Casa. Ma saranno solo loro i protagonisti. Andiamo a scoprire i segreti della nuova edizione del Grande Fratello in onda su Canale 5 (Italia 1 e Mediaset Extra).

Alberto Mezzetti, ribattezzato il Tarzan di Viterbo concorrente del Grande Fratello 2018 (GF 15), al via su Canale 5.

Età: 34 anni Data di nascita: 24 marzo 1984 Luogo: Viterbo Vive a: Viterbo Stato civile: celibe Studi effettuati: maturità scientifica Lavoro: gestisce un centro scommesse Esperienze nello spettacolo: figurante spot Tim

Alberto Mezzetti è un ragazzo atletico, iperattivo e irrequieto. Sembra essere molto sicuro di sé ma questo suo aspetto così wild e spavaldo nasconde un lato sensibile, a tratti profondo, che emerge prepotentemente non appena comincia a farsi conoscere: “d’impatto sto sulle balle poi pian piano divento il tuo miglior amico”. Vive da solo a Viterbo da quando ha 18 anni, ha un ottimo rapporto con sua madre, apre due negozi di abbigliamento nel centro di Viterbo che gli consentono di guadagnare bene, ma nel 2013 arrivano dei problemi finanziari. Con molti sacrifici, ancor oggi che ha aperto e gestisce un centro scommesse, cerca di sistemare la situazione catastrofica. Al momento è single: “amo divertirmi e non so resistere alle tentazioni per cui preferisco non avere relazioni durature per non far soffrire nessuno”. E’ passionale, romantico e innamorato delle belle donne!Partecipa a “Grande Fratello” per divertimento e per estinguere il debito facendo tornare così il sorriso a sua madre.

Grande Fratello 2018 e Barbara d’Urso di nuovo insieme da martedì 17 aprile, in prime time e in diretta su Canale 5.Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, torna sul piccolo schermo con due opinionisti d’eccezione: Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.

Protagonisti di questa quindicesima edizione diciassette concorrenti che, reclusi nella Casa per sette settimane, si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto televisivo, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico, perché legate a fatti di cronaca e attualità, altre invece ancora da scoprire. Del gruppo faranno parte anche i concorrenti scelti dopo l’esperienza ne “Il Grande Casale”. Da venerdì 13 aprile, tre ragazzi, Filippo, Simone e Valerio, vivono in un casale vicino Roma. Il pubblico li sta conoscendo attraverso i contenuti pubblicati sulle principali piattaforme web dedicate al programma – sito e social network – e le clip mostrate a “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”. Nel corso della prima puntata, si scoprirà cosa ha in serbo per loro Grande Fratello.

Esclusiva novità nel Grande Fratello 2018 è la rivoluzione tecnologica della Casa: con GF15 debutterà, infatti, un innovativo sistema di produzione che coinvolgerà i reparti video, audio ed editing. L’Italia sarà il primo Paese al mondo a sperimentare questo nuovo modello produttivo. La Casa di GF15 è dotata di 106 telecamere, di cui 96 “remotate”, in altissima definizione, controllate attraverso dei touch screen. La narrazione del programma si avvarrà anche di un nuovo sound mixing automatizzato e di un nuovo editing.

La Casa è un grande open space di 825 mq. Colorata e luminosa, è dotata di una zona sauna e di un giardino con piscina. Centrale, come sempre, il Confessionale con alle pareti le immancabili piramidi rosse a punte nere. Non mancheranno stanze segrete che verranno svelate nel corso del gioco e una nuova “disagiatissima” zona. L’appuntamento settimanale in prima serata va in onda in diretta dal Palastudio di Cinecittà che occupa una superficie di 1.750 mq. Al centro, una passerella sopraelevata dalla quale si alzerà un tavolo motorizzato e dotato di un video con touch screen interattivo. Qui, Barbara d’Urso accoglierà il concorrente eliminato di turno. A una delle estremità della passerella ci sarà l’occhio di Grande Fratello realizzato con video led che trasmetteranno le immagini della regia, in collegamento con le telecamere della Casa. In studio saranno presenti anche le postazioni degli opinionisti.

Oltre all’appuntamento di prime time e alle finestre di daytime di Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 10.00 alle 2.00 del mattino successivo) e La5 (alle 12.00 e alle 18.00). Sempre su Mediaset Extra, dal lunedì al venerdì alle 20.30 andrà in onda “Ultime dalla Casa”, branded content realizzato da Videonews. Il pubblico sarà inoltre protagonista attivo del programma, grazie alle tantissime iniziative interattive del sito ufficiale www.grandefratellovip.mediaset.it, dell’App Mediaset Fan (gratuita e disponibile per smartphone e tablet su tutti sistemi operativi), dei vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram e chatbot attivo su Facebook Messenger).

Quasi 20 anni fa, Grande Fratello ha rivoluzionato la televisione e ora si appresta a compiere una nuova “rivoluzione” a livello tecnologico. Con Grande Fratello 15 debutterà, infatti, un innovativo sistema di produzione che coinvolgerà i reparti di video, audio ed editing. L’Italia sarà il primo Paese al mondo a sperimentare questo nuovo modello produttivo. La Casa di GF è dotata di 106 telecamere. Di queste, solo 10 saranno le “classiche” telecamere presidiate, posizionate all’interno dell’Acquario (l’area tecnica che corre lungo tutto il perimetro della Casa). Le altre 96 – di cui 10 “action-cam” - saranno “remotate”, tutte in altissima definizione e avranno la possibilità di ruotare quasi a 360°. Queste telecamere saranno controllate attraverso dei touch screen, dai quali sarà possibile selezionare la stanza da mandare in onda, e potranno essere orientate attraverso l’uso di joystick. Integrata a questa nuova tecnologia ci sarà un nuovo Sound Mixing automatizzato e un nuovo Editing, che consentirà una ricerca tra le immagini molto più rapida e immediata. Oltre a questo nuovo flusso di lavoro, il Gruppo Endemol Shine e Microsoft hanno siglato un accordo, che arricchisce i loro contenuti, basato su un sistema innovativo, costruito su Microsoft Azure, che utilizza le più recenti tecnologie cloud, analitiche, APIs e sui dati biometrici, e che aprirà la strada a un livello senza precedenti di libertà creativa, offrendo agli spettatori un’esperienza ancora più ricca. Questo sistema migliorerà l’efficienza dei processi di produzione, facilitando la distribuzione dei contenuti via Web tramite il cloud, e fornendo un modello innovativo per migliorare la collaborazione e il flusso di lavoro del team. In futuro, questa nuova tecnologia potrebbe essere applicata anche ad altri format e in altri mercati.

Età: 34 anni Data di nascita: 18 agosto 1983 Luogo: L’Aquila Vive a: L’Aquila Stato civile: divorziato Studi effettuati: diploma Lavoro: show man Esperienze nello spettacolo: molte partecipazioni in tv - concorsi di bellezza

Ex spogliarellista e ballerino, è noto alle cronache per la chiacchieratissima storia d’amore con l’onorevole Stefania Pezzopane. Un colpo di fulmine. Simone capisce che è la donna della sua vita, anticonvenzionale e di mente aperta. La conquista al primo sguardo. Lei ha 23 anni di più, impegnata nel sociale e nella politica. Simone, un ragazzone muscoloso, ex muratore, racconta di aver conquistato migliaia di donne. Ragazzo immagine e stripman, ha partecipato a “Uomini e Donne” come corteggiatore. Simone, divorziato, ha un figlio di 12 anni. Convive con Stefania a L’Aquila, si vogliono sposare anche se hanno attraversato diverse crisi (lei è molto gelosa) e combattuto molti pregiudizi. Permaloso e fumantino, il suo motto è: “non mi avrete mai come mi volete voi”, molto sportivo, amante dei viaggi e dei tatuaggi, ne ha un centinaio. Adora sua madre Tiziana che è riuscita a crescere lui e le sue sorelle con mille sacrifici.

Età: 29 anni Data di nascita: 18 giugno 1988 Luogo: Bitonto (Ba) Vive a: Milano Stato civile: celibe Studi effettuati: Diploma di laurea in Scienze politiche Lavoro: modello e sartorialist Esperienze nello spettacolo: “Furore 2” – “Ciao Darwin” – Varie campagne pubblicitarie

Valerio è bello, ambizioso, determinato e indipendente. Da un paio di mesi sta lavorando a Londra dove sta consolidando la carriera di modello iniziata a Milano circa sei anni fa. Molto corteggiato, avrebbe molti motivi per pavoneggiarsi invece è un ragazzo semplice, all’antica, nato e cresciuto in Puglia, in una famiglia serena e tranquilla. E’ un bonaccione, a tratti timido e riservato. Laureato in Scienze politiche, ha colto l’occasione di fare un mestiere più movimentato, divertente e remunerativo con la consapevolezza che avrà una breve durata. Intanto sta lavorando anche come sartorialist (una nuova figura tra il sarto, il consulente immagine e il personal shopper) per un’azienda di moda. Protagonista di numerose avventure sentimentali, preferisce non fare troppa fatica e si fa scegliere, ma non dalle colleghe. Attualmente è single. Ha avuto una storia importante con un’avvocata pugliese finita da un paio di mesi a causa della lontananza e della gelosia di entrambi. Crede nell’amore e se si fidanza lo fa seriamente, non tradisce ed è affidabile. Inoltre la sua ragazza ideale deve avere testa e non essere solo carina. Appassionato di calcio e nuoto, dedica il tempo libero ad un hobby insolito: coltiva piante carnivore.Si aspetta molto dalla sua partecipazione a “GF”, soprattutto sul piano personale: è curioso di scoprire se si conosce abbastanza.

Età: 23 anni Data di nascita: 16 gennaio 1995 Luogo: Gaeta Vive a: Formia Stato civile: celibeS tudi effettuati: Maturità classica Lavoro: atleta e studente di Scienze motorie Esperienze nello spettacolo: campagne pubblicitarie di moda

Simone è un atleta professionista membro della nazionale italiana di Atletica leggera, è stato campione italiano under 18, under 20 e under 23 nei 110 metri ad ostacoli. Ha un corpo scolpito grazie ad anni di attività fisica e ore di allenamenti quotidiani. Lo sport gli ha insegnato la disciplina, la determinazione e la perseveranza. Studia Scienze motorie presso l’Università di Cassino. Simone ha una gran voglia di fare nuove esperienze e allargare i suoi orizzonti così si è trasferito per un anno a Milano dove, pur continuando ad allenarsi, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda: “mi si è presentata l’occasione e l’ho colta al volo”. Ha vissuto con un amico e si è tuffato nella vita frenetica e movimentata del modello: sfilate, feste e divertimento. Simone è single, la sua ultima storia risale a circa otto mesi fa, vorrebbe avere una relazione duratura ma, anche a causa dei suoi impegni sportivi che spesso lo portano lontano da casa per lunghi periodi, non riesce ad innamorarsi.

Età: 25 anniData di nascita: 24 ottobre 1992 Luogo: Roma Vive a: Roma Stato civile: celibe Studi effettuati: Laurea magistrale in economia e management Lavoro: consulente finanziario Esperienze nello spettacolo: nessuna

E’ il figlio che tutti vorrebbero, un bravo ragazzo, serio, laureato con 110 e lode, faccia pulita, educato, forte, bello. Di buona famiglia, Filippo, vive a Roma Nord e lavora in una società di consulenza finanziaria.Tre anni fa dopo la perdita del padre, che era il punto di riferimento suo e della famiglia, ha deciso di dedicarsi alla mamma Lucia e alla sorella con cui si sente un’anima sola. Le ama più di ogni cosa al mondo. Sente tutta l’importanza e la responsabilità del suo ruolo ma lo fa volentieri perché vuole restituire quello che ha ricevuto.Si descrive come simpatico, a volte un po’ troppo impulsivo ma strutturato. Socievole, si trova bene con chiunque, delle persone guarda il cuore. Si sente un po’ diverso dai coetanei perché lavora tanto. L’amicizia per lui è una cosa molto seria, una fratellanza. Per questo frequenta e si fida solo di chi conosce da sempre, i vecchi compagni di scuola.E’ single, attualmente ha solo avventure (anche con ragazze più grandi). Vorrebbe trovare la donna della sua vita per mettere su famiglia ma è troppo esigente. Ha avuto una storia importante ma è finita due anni fa. Sono ancora molto uniti ma incompatibili a causa della gelosia di lei. Ama viaggiare, il calcio (tifoso della Roma), pratica pugilato. Ha un doberman che tratta come una persona, Eros.La partecipazione a “GF” la vede come una divertente parentesi ma si chiede se dopo, in ufficio, lo vorranno ancora. Nel caso, afferma, dovrà cambierà mestiere.

Barbara D'Urso arruola 3 concorrenti per il Grande Fratello 2018: Simone Poccia, Valerio Logrieco e Filippo Contri. Chi pensava che tra i tre sarebbe stato aperto un televoto ha sbagliato. “Non ci saranno televoti o eliminazioni, come ho letto sul web. Tutti e tre sono ufficialmente concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello”, le parole della conduttrice del GF 2018 a Domenica Live.

Grande Fratello 2018, i tre concorrenti, anzi tre "super boni" (cit Barbara d'Urso) rinchiusi in un Casale (anzi il Grande Casale) nella campagna laziale, vicino Tivoli. Cinque giorni tra stalle, pollai, legna da tagliare e orti. Il reality show di Canale 5 li ha arruolati per entrare nella Casa. Ecco chi sono. Filippo Contri (25 anni, romano, single, consulente finanziario), Simone Poccia (23 anni, vive a Formia, single, appartiene alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, già volto per pubblicità di moda) e Valerio Lo Grieco (29 anni, viene da Milano, single, modello, apparso a Ciao Darwin e ha recitato in Furore 2).

Il Grande Fratello 2018 per la prima volta in quindici edizioni non avrà la diretta 24 ore su 24 sui canali Mediaset. La Casa del GF 2018 chiude di notte. Infatti Mediaset Extra non trasmetterà tutta la giornata integrale. Gli orari: dalle 10 alle 11.45, dalle 12 alle 20.30, dalle 20.50 alle 2 di notte.

“Per tutto il giorno, alcuni siti, hanno parlato di ladri nella Casa del Grande Fratello: via frigoriferi, divani, elettrodomestici vari e pure i piani cottura. Ma non è vero niente, non c’è stato alcun furto”, Barbara D’Urso smentisce la notizia uscita nelle scorse ore sul furto nella Casa del GF.

Grande Fratello 2018 quasi al via. Si parte martedì 17 aprile e arrivano indiscrezioni sui nomi dei concorrenti. Non proprio Nip come si pensava. Spy, in edicola da venerdì 6 aprile, anticipa qualche inquilino che entrerà nella casa (GF condotto da Barbara D'Urso). Eccoli.

Simone Coccia, ex fidanzato dell'onorevole del Pd Stefania Pezzopane, Luigi Mario Favoloso, ex ragazzo di Nina Moric, e Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto, concorrente dell'”Isola dei famosi”.

E dopo questi tre “ex” già apparsi nei vari salotti televisivi ci sono anche due volti femminili già visti sul piccolo schermo: la prima è Camilla Lucchi, la bionda della Verona bene che aveva partecipato a “Rich Kids”, il docu-reality di Raidue sulle vite dei ricchi rampolli, e la seconda è Lucia Bramieri, la nuora del grande comico scomparso Gino.

A questi va aggiunto anche Michael Terlizzi, figlio del pugile naufrago all'Isola dei famosi. In un'intervista esclusiva, rilasciata proprio a Spy, Franco Terlizzi ha confermato che il figlio è stato scelto per il cast del GF.